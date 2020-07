FC Metz : enfin un match !

132 jours. Voila le temps qui s'est écoulé depuis le dernier match du FC Metz. C'était le soir du 7 mars 2020, devant le public de Saint Symphorien, pour une victoire (2-1) face à Nîmes. Vous connaissez la suite...

Son sparring-partner favori

132 jours plus tard donc, et en pleine préparation estivale, les Grenats retrouvent enfin une opposition. Face à Seraing, ils disputent ce vendredi 17 juillet à 17h au centre d'entrainement de Frescaty le premier de leurs 6 matchs amicaux avant la prochaine saison de Ligue 1. Une mise en jambe, l'occasion pour Vincent Hognon de procéder à une revue de ses troupes et de peaufiner les automatismes au sein d'un groupe qui n'a pas beaucoup évolué jusqu'à présent.

Le RFC Seraing, club satellite du FC Metz, est aussi son sparring-partner préféré. Le match aura même des allures d'opposition interne puisque six jeunes messins ont été prêtés pour la saison à l'équipe qui évoluera en D1B.

A huis-clos

Malheureusement, les supporters mosellans n'auront pas l'occasion de fêter ces retrouvailles avec leurs joueurs. En effet, et malgré l'assouplissement récent des mesures sanitaires dans le cadre des rencontres sportives en stade, le FC Metz a décidé que chaque match de préparation se déroulerait à huis-clos. Le public ne sera donc pas admis aux abords des terrains de Frescaty.

Vous pourrez néanmoins suivre l'évolution de la rencontre sur le compte twitter @fblorrainenord