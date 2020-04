FC Metz : et de sept semaines sans Centonze ni Diallo, sept !

Cela fait désormais presque 50 jours, que le FC Metz n'a plus foulé une pelouse de Ligue 1. En attendant une éventuelle reprise du championnat, et si on prenait quelques nouvelles d'un club à la Croix de Lorraine encore confiné !

Dans un monde rêvé, sans coronavirus ni confinement, le FC Metz aurait dû s'affronter ce weekend le Dijon FCO. Mais une triste et tragique réalité sanitaire est passée par là. Dans l'attente d'une éventuelle voir hypothétique retour sur les terrains, France Bleu Lorraine vous propose de faire le point sur l'actualité confinée de nos Grenats.

Le message citoyen de Fabien Centonze et de ses coéquipiers

" Restez à la maison ", c'est le message délivré par plusieurs joueurs du FC Metz dans une vidéo publiée en début de semaine sur le site internet du club. Alexandre Oukidja, Thierry Ambrose, Paul Delecroix, Opa Nguette, Adama Noss Traoré participent notamment à ce petit clip. Au passage, vous apprécierez le cadre tranquille choisi par Vincent Pajot, pour son confinement. Le milieu de terrain grenat s'est retiré dans les Hautes Vosges ! et il a bien raison.

Génération Foot sensibilise aussi

Au Sénégal aussi, les activités sportives ont cessé à cause du Covid-19. Le ballon ne tourne donc plus rond à l'académie Génération Foot, le centre de formation africain du FC Metz. Pour autant, le président de cette structure, Mady Touré, et le personnel du centre se sont rendus dans le village voisin de Déni Biram Ndao pour distribuer notamment des masques. Ses habitants sont les premiers supporters de cette académie dont l'équipe première évolue en première division sénégalaise.

Ouf, un peu d'argent frais !

Depuis la suspension du championnat, vous le savez, le FC Metz et les autres clubs de Ligue 1 n'ont plus aucune recette ! Plus de billetterie et plus de droits télé car ils avaient été suspendus par les diffuseurs. Après plusieurs semaines de négociations, la LFP et Canal Plus ont trouvé un accord pour le versement des droits pour les matchs déjà diffusés.

Au début du mois, le président du FC Metz, Bernard Serin, avait notamment évoqué , les difficultés financières du club à la Croix de Lorraine !

L' UNFP pas très chaude à l'idée d'une reprise

L'ancien gardien du FC Metz, Philippe Flucklinger, aujourd'hui délégué de l' UNFP, le syndicat des joueurs professionnels, était l'invité de France Bleu Hérault. Il a rappelé la réticences des joueurs de la Ligue 1 à reprendre la compétition

Quand le bâtiment va, tout va !

Les travaux ont repris en début de semaine au stade Saint-Symphorien à Metz. Le chantier de la nouvelle tribune Sud était à l'arrêt depuis le 17 mars. Trois corps de métier recommencent pour le moment : le gros-oeuvre, la miroiterie et l'étancheur. Une vingtaine de personnes seront présentes sur le chantier, contre 150 en temps normal. "On n'a pas perdu espoir que le stade soit prêt pour le démarrage de la saison le 20 août", a confié Lionel Ollinger, directeur général de l'Immobilière Saint-Symphorien.

Au revoir les espoirs grenats !

Vous le savez, en National 3 et chez les jeunes, les championnats ne reprendront pas ! Et si la réserve du FC Metz a obtenu son ticket pour l'étage supérieur, plusieurs de ses éléments ne seront pas ce cette nouvelle aventure. L'attaquant Milan Robin et le gardien Ilario De Clemente, arrivés à la fin de leur cursus au centre de formation messin, ne se sont pas vus proposer de contrats professionnels.

Il y a un an, il y a 10 ans...

Il y a un an, le vendredi 26 avril 2019, le FC Metz fêtait son retour en Ligue 1. Après une victoire obtenue (1-2) dans le temps additionnel, grâce à un but de renard des surfaces de Opa Nguette, le club à la Croix de Lorraine validait officiellement son retour parmi l'élite. Une remontée logique et incontestable ! Retrouvez les buts de cette rencontre ici !

Il y a 10 ans, en revanche, le FC Metz qui avait rappelé Joël Muller sur son banc, ratait une occasion de retrouver le podium de la Ligue 2 et l'ascenseur pour la Ligue 1. Le vendredi 23 avril 2010, les Grenats s'inclinaient sur leur pelouse contre Arles Avignon (1-2). Quatre journées plus tard, le club à la Croix perdait contre Vannes à domicile et l' ACA montait en Ligue 1.