FC Metz : Fallou Diagne, deuxième et dernière recrue du mercato hivernal

Le FC Metz a présenté ce mardi la deuxième recrue de son mercato hivernal. Le Sénégalais Fallou Diagne fait son grand retour dans son club formateur, après l'avoir quitté en 2011. Il est prêté par le Werder de Brême pour une durée de 6 mois. Avec lui, le FC Metz a normalement fini son recrutement.

C'est un pur produit de Génération Foot à Dakar qui fait son retour au FC Metz. Fallou Diagne, défenseur ou milieu de terrain récupérateur de 27 ans, a été présenté officiellement ce mardi.

De retour 6 ans après être parti de Metz

Passé par l'académie du FC Metz au Sénégal, c'est en 2008 que Fallou Diagne débute sa carrière professionnelle au sein du club grenat. En 2011, il le quitte pour tenter l'aventure en Allemagne, à Fribourg. Il y restera 2 ans et demi, avant de revenir en France, à Rennes. Transféré en début de saison au Werder de Brême, il peine à y trouver sa place. "Je préfère ne pas parler d'avant, du Werder, précise-t-il, mais me projeter devant, vers les matchs qui m'attendent."

Pour le coach messin, Fallou Diagne "est un joueur qui peut jouer sur plusieurs postes, c'est intéressant pour nous. C'est un garçon dur sur l'homme, explique Philippe Hinschberger, avec un vrai tempérament défensif. C'est quelqu'un que je connais bien parce que lorsque j'entraînais Laval, je suis souvent allé voir le Stade Rennais. Je l'ai même vu marquer des penaltys mais ça n'est pas forcément pour ça qu'on l'a recruté. En tout cas on est content de compter un élément d'expérience en plus avec de la fougue et du tempérament."

Deuxième et dernière recrue du mercato

Quant au joueur en lui-même, il se dit "content d'être de retour chez [lui]. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment déterminé pour venir aider mon club et me donner à fond pour lui"

Fallou Diagne est prêté par le Werder de Brême pour une durée de 6 mois, avec option d'achat. Philippe Gaillot, le directeur général adjoint du FC Metz, a confirmé que cela devrait être la dernière recrue du mercato hivernal pour le FC Metz.