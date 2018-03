Metz, France

Lors de cette 30ème journée de Ligue 1 entre le FC Metz et le FC Nantes, Emiliano Sala et Nolan Roux s'affronteront à distance. Les deux buteurs sont indispensables à leur équipe.

Indispensables

42%. C'est ce que pèsent les buts d'Emiliano Sala et de Nolan Roux. Ils ont tous les deux inscrits près de la moitié des buts de leur équipe. Et ils se talonnent au classement des buteurs : Emiliano Sala a fait trembler douze fois les filets cette saison, Nolan Roux onze fois.

D'ailleurs, Claudio Ranieri est conscient que son équipe est Sala-dépendante : "J'aimerais que les milieux et les défenseurs en fassent un peu plus. Sala ne va pas marquer à chaque fois." Mais il précise : "Ça ne me dérange pas s'il marque encore plus."

Experimentés

L'entraîneur Nantais reconnaît que les deux joueurs ont le même style de jeu : "Ils se battent sur chaque ballon." Et ils ont du vécu. Avec un petit avantage au Messin, qui a aussi trois ans de plus : 236 matchs en Ligue 1 pour Nolan Roux, 117 pour Emiliano Sala.

Mais ce dernier est plus efficace : Il tourne à une moyenne de 0,3 buts par match, contre 0,27 pour son vis à vis.

Eveillés

Les deux attaquants pèsent autant, ils ont inscrit cinq des dix derniers buts de leur équipe. Ils réalisent aussi la meilleure saison de leur carrière. Et c'est de bonne augure pour le match de dimanche où ils voudront tous les deux briller.

7 - Avec 7 buts marqués de la tête Nolan Roux est le meilleur buteur des 5 grands championnats dans cet exercice. Rouxmania pic.twitter.com/h0MjQWX255 — OptaMetz (@OptaFCM) March 4, 2018

A l'aller, Emiliano Sala l'avait emporté, en marquant dès la troisième minute de jeu. Nolan Roux avait lui manqué le penalty qui avait été donné à retirer. La deuxième manche est pour ce dimanche. Et à suivre dès 14h30 sur France Bleu Loire Océan.