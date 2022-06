Ligue 2 : Frédéric Antonetti n'est officiellement plus l'entraîneur du FC Metz

Frédéric Antonetti n'est plus l'entraîneur du FC Metz. Près de trois semaines après la relégation des Grenats en Ligue 2, et après une longue réflexion, le président Bernard Serin, a décidé de se séparer de son coach, en poste depuis l'été 2018.

Dans le communiqué publié par le FC Metz, les modalités de cette séparation ne sont pas précisées, mais selon nos informations, les 2 parties auraient finalisé une rupture à l'amiable, incluant une contrepartie financière.

Cette annonce n'est guère une surprise même si son contrat courrait jusqu'en 2024 puisqu'il avait été prolongé de trois saisons il y a un an. Lui aussi a paru usé par cette saison compliquée. Elle a été marquée par quelques coups de chaud, comme sa suspension pour sept rencontres, ou des relations qui semblaient tendues avec son groupe, usé par un management strict. Benoît Tavenot, son adjoint, souvent présenté comme son successeur, est lui aussi démissionnaire.

Frédéric Antonetti soufflait le chaud et le froid sur son avenir ces dernières semaines. "Je ne sais pas si on veut encore de moi" disait-il après une victoire (3-2) sur Lyon il y a dix jours. Avant l'ultime match contre Paris, il avait confié avoir imaginé quitter Metz à l'été 2021, et rêver d'entraîner une sélection nationale.

un bilan mitigé

Comment le FC Metz va-t-il se remettre de ce départ ? Au fil des ans, Frédéric Antonetti a posé sa patte sur le club. Il s'est directement impliqué dans le recrutement qui faisait pourtant partie des prérogatives de Philippe Gaillot, le directeur général adjoint. Il s'était aussi impliqué dans le recrutement de Stéphane Saillant, entraîneur de l'équipe réserve.

Frédéric Antonetti était arrivé au FC Metz en 2018. Il l'a remis sur de bons rails avant de partir au chevet de sa femme, malade, en fin de la même année. Il avait vécu de loin, mais avec une influence réelle, l'accession en Ligue 1 de 2019 puis le maintien de 2020. Il avait repris son poste en octobre 2020 et avait mené le club à la 10e place en 2021, la meilleure performance du club au 21e siècle. La relégation en Ligue 2, ainsi que la manière dont elle s'est déroulée, viennent forcément et fortement ternir ce bilan.

Qui pour le remplacer ?

Pour succéder à Coach Antonetti, plusieurs noms circulent en ce moment : le Belge Emilio Ferrera, et Jean-Louis Garcia, qui ont, tous deux, entraîné Seraing, le club satellite du FC Metz en Belgique, le Sochalien Omar Daf et le Dijonnais Patrice Garande.

Plusieurs médias avancent aussi l'arrivée d'un nouveau directeur sportif. Les noms des belges Lucien D'Onofrio, le frère de Dominique qui a travaillé au FC Metz, au début des années 2010, et Michel Preud'homme, sont évoqués.