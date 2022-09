Le FC Metz sanctionné d'un match à huis clos après les incidents contre Guingamp

Ce jeudi 29 septembre, la commission de discipline de la LFP a examiné les incidents survenus dans les tribunes du stade St Symphorien, lors de la rencontre entre le FC Metz et Guingamp. Un jeune supporter grenat avait notamment pénétré sur la pelouse pour interpeller l'arbitre Pierre Gaillouste

Le coach du FC Metz et les joueurs de Guingamp après l'interruption du match, le 12 septembre dernier

Le FC Metz paye donc encore le prix fort après les incidents du match contre Guingamp, le 12 septembre dernier.

à lire aussi Ligue 2 : les sanctions de la commission de discipline après FC Metz - En Avant Guingamp

Après avoir sanctionné quatre joueurs du club à la Croix de Lorraine, expulsés durant et après ce match, la commission de discipline de la LFP , après deux semaines d'instruction et notamment l'audition des différents protagonistes de ce match, a communiqué ce jeudi, ses sanctions pour les incidents survenus dans les tribunes de St Symphorien.

Pour envahissement de terrain et jets de projectiles, le FC Metz écope d'un match à huis clos total. La décision prendra effet, après le quatre octobre prochain. Lors de la réception du FC Sochaux Montbéliard, le 15 octobre, les supporters n'auront donc pas à accès à St Symphorien.

Lors de cette rencontre contre Guingamp, après l'expulsion en seconde mi-temps du Messin Danley Jean-Jacques, un jeune supporter grenat avait quitté la tribune nord basse pour pénétrer sur la pelouse et s'était dirigé vers l'arbitre, avec une attitude menaçante, selon le rapport du délégué. Le match avait d'ailleurs été interrompu, pendant plus de vingt minutes, le corps arbitral ne sentant plus en sécurité

Autres incidents : en première comme en seconde période, plusieurs verres en plastiques ont été lancées sur la pelouse, depuis les deux kops ultras situés en Ouest basse et en Est basse.

Par ailleurs, la commission de discipline de la Ligue s'est aussi penché sur le cas de Kévin Lejeune. Expulsé à la mi-temps du match contre Guingamp par l'arbitre Pierre Gaillouste, le team manager du FC Metz est suspendu pour quatre matchs. cette sanction prend effet immédiatement.

La directrice générale du FC Metz, Hélène Schrub et son directeur de la sécurité, Jean-François Girard avaient fait le déplacement à Paris, ce jeudi, pour défendre la cause du club à la Croix de Lorraine.

Le coach messin est aussi épinglé

Enfin, après saisine du conseil de l'éthique, la commission de discipline sanctionne aussi l'entraîneur du FC Metz, Laslo Bölöni d'un match de suspension. Pierre Dréossi, le directeur sportif du football du FC Metz écope, lui, de deux matchs de suspension avec sursis.

Les deux hommes avaient passablement critiqué l'arbitrage de Pierre Gaillouste lors du match contre Guingamp.