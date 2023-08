FC Metz : Ibou et Sadibou Sané, les deux dernières recrues sénégalaises, veulent découvrir la Ligue 1

Ils ne sont ni frères, ni cousins. Mais ils portent le même patronyme et désormais le même maillot, de couleur grenat, bien entendu. Les deux dernières recrues du FC Metz, Ibou et Sadibou Sané, ont été présentés ce mercredi par le directeur du foot du club à la Croix de Lorraine, Pierre Dréossi.

Le premier (18 ans) est attaquant, le second (19 ans) défenseur central. Tous deux sont sénégalais et ils évoluaient auparavant à Génération Foot, l'académie sénégalaise liée depuis plus de 15 ans au FC Metz. Ces deux renforts ont signé jusqu'en juin 2028 !

Ibou Sané est sans doute le plus prometteur des deux. Cet attaquant de 18 ans aurait dû rejoindre le FC Metz il y a 2 ans, mais son départ du Sénégal a été différé après une grave blessure au genou. Fan absolu de Karim Benzema, le natif de Diégoune vient d'être sacré champion du Sénégal avec Génération Foot et il a aussi décroché en janvier dernier avec les lions de la Teranga, le titre de champion d'Afrique des moins de 20 ans.

Sur le terrain, sa vitesse et son sens du but ont déjà impressionné le staff grenat, mais devant un micro, c'est sa timidité qui frappe : " Je suis content d'être ici, cela fait longtemps que je rêve de signer à Met " ! Allez, après ses 2 buts inscrits en amical contre Troyes, on pardonnera à Ibou, cette petite erreur de prononciation !

L'autre Sané, Sadibou, est, lui, plus à l'aise devant la presse. Et s'il s'est révélé tardivement au Sénégal, ce défenseur de 19 ans, grand admirateur de l'espagnol Sergio Ramos, se montre déjà très ambitieux : " On veut jouer au haut niveau et on fera tout pour être dans le groupe qui sera appelé à jouer en championnat ! "

Avec Sadibou et Ibou Sané, le FC Metz compte désormais dans ses rangs, huit joueurs issus des de l'académie Génération Foot (Jallow, Sabaly, Lô, Camara, Mbaye, Diallo). Mais selon Pierre Dréossi, tous n'auront pas la chance de jouer régulièrement en L1, cette saison !

Une 6e recrue en approche

En marge de cette conférence de presse, Pierre Dréossi a révélé que le FC Metz allait prochainement accueillir une nouvelle recrue. Il s'agit d'un joueur offensif qui a l'expérience du haut niveau, mais qui n'a pas encore évolué en Ligue 1. Ce renfort devrait être officialisé en début de semaine prochaine.

Le directeur du foot du FC Metz a fait aussi un point sur le poste de gardien. Après le prêt d'Ousmane Ba à Cholet, le club à la Croix de Lorraine compte encore trois portiers : Alex Oukidja qui sera le numéro en Ligue 1, ainsi que Marc Aurèle Caillard et Guillaume Dietsch qui revient d'un long prêt à Seraing en Belgique. Pierre Dréossi indique que le staff n'a pas encore tranché pour savoir qui sera le numéro deux à ce poste.