FC Metz : il y a 10 ans, Yéni, Bouna, Anthony et les espoirs grenats remportaient la Coupe Gambardella

Souvenirs, souvenirs ! Il y a un peu plus de dix ans, le FC Metz remportait la troisième coupe Gambardella de son histoire. Le premier mai 2010, les moins de 19 ans du club à la Croix de Lorraine s'imposaient, au Stade de France, contre le FC Sochaux Montbéliard. Les Hommes d'Olivier Perrin avaient dû attendre la séance de tirs au but pour pouvoir soulever ce trophée si convoité par tous les apprentis footballeurs du pays.

Le parcours des Grenats : souvent loin de Metz et un gardien brillant

Pour les trois premiers tours de cette compétition, les jeunes du FC Metz montent dans le minibus du club pour aller rencontrer des clubs hiérarchiquement inférieurs : Amilly (0-2), Thionville (0-5) et Chantilly (1-3). Les espoirs messins évitent à chaque fois le piège !

En 8e de finale, c'est un premier gros choc pour les protégés de Coach Perrin. Le FC Metz se rend dans le Forez pour affronter l' AS St Etienne. A la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité (1-1). Tout va se jouer aux tirs au but. Un exercice apprécié par Anthony M'Fa. Lors de cette séance, alors que le score est de 3 à 3, le gardien messin inscrit sa tentative et arrête ensuite le tir au but stéphanois. Quel cran !

Le portier grenat, originaire de Borny, va se mettre aussi en évidence en quart de finale. Les U19 du FC Metz accueillent au stade Baron Dufour, leurs homologues de l'Olympique Lyonnais. C'est une rencontre spectaculaire ! 3 à 3 à l'issue du temps réglementaire et une nouvelle séance de tirs au but au cours de laquelle Anthony M'Fa va faire le boulot. Le FC Metz est en demi-finale.

A l'époque, c'est une tradition de la Coupe Gambardella. Les demi-finales se jouent le même jour dans le même stade. Direction donc le Cantal et Aurillac pour ce dernier carré. Les Grenats ne font qu'une bouchée des sangliers de Sedan (3-1). Ils obtiennent leur ticket pour la finale qui se disputera au Stade de France, en lever de rideau de la finale de la Coupe de France 2010. Une autre tradition du foot français !

La finale : la fierté de Carlo !

Le premier mai 2010, lorsque le FC Metz et le FC Sochaux Montbéliard pénètrent sur la pelouse du Stade de France, peu après 17 heures, la vaste enceinte de St Denis est presque vide. Un peu plus tard dans la soirée, en finale de la Coupe, c'est le choc entre le PSG et l' AS Monaco.

Quelques supporters, des proches des joueurs et des dirigeants du FC Metz, dont Carlo Molinari ont fait le déplacement. La veille, le 30 avril, l'équipe professionnelle du FC Metz, à la lutte pour la montée en Ligue 1, s'était contenté du nul sur la pelouse de l'AC Ajaccio (1-1).

Pour cette finale, le coach des U19 du FC Metz, Olivier Perrin aligne une équipe résolument offensive :

M'Fa - Férino, Kayombo, Koulibaly, Bussmann - N'Ganvala, Kehli, Sarr - N'Gbakoto, Faucher, Simpara.

Au cours de la première période, le FC Sochaux Montbéliard se montre le plus efficace et l'attaquant Cédric Bakambu ouvre la marque peu avant la pause. En seconde mi-temps, les Grenats se reprennent et égalisent par leur avant-centre Jordan Faucher (54').

C'est une sorte de revanche sur le destin pour l'attaquant messin. Quelques mois auparavant, lors d'un match de championnat contre Sochaux, il avait été sérieusement blessé après un tacle dangereux d'un joueur du club de Franche-Comté.

Plus rien ne sera ensuite marqué dans le temps réglementaire de cette finale. Tout va se jouer lors de la séance de tirs au but. En confiance, après ces séries victorieuses contre Lyon et St Etienne, lors des tours précédents, le gardien Anthony M'Fa va encore se montrer décisif. Deux Sochaliens ratent leurs tentatives, contre un seul Grenat (Teddy Kayombo). Les U19 peuvent fêter leur victoire en Coupe Gambardella (4 TAB à 3).

Le trophée est remis au capitaine de l'équipe, le Belge Djemel N'Ganvala qui a inscrit le dernier tir au but victorieux . Sur la pelouse du Stade de France, l'emblématique Carlo Molinari confie : " Ces jeunes me redonnent le sourire. Les pros devraient prendre exemple sur eux ! ".

Deux jours plus tard, le lundi 3 mai, peu avant la rencontre de la 36e journée de la Ligue 2 entre le FC Metz et Angers, le public de St Symphorien peut saluer la performance des protégés d'Olivier Perrin.

Quelques semaines, quelques mois, quelques saisons plus tard, certains d'entre eux contribueront au renouveau messin, après l'enfer de la relégation en National (M'Fa, Bussmann, Kehli, Sarr, N'Gbakoto)

Dix ans après, que sont-ils devenus ?

Sur les onze titulaires de cette finale victorieuse, plus de la moitié de l'équipe baigne toujours dans le monde professionnel : Kalidou Koulibaly à Naples, Gaëtan Bussmann et Yéni N'Gbakoto à Guingamp, Bouna Sarr à l'Olympique de Marseille, Samy Kehli à Louvain (Belgique), Jordan Faucher à Xanthi (Grèce). Le défenseur Adrien Férino, a même disputé cette saison avec le club luxembourgeois du Progrès Niederkorn, quelques matchs d'Europa League.

Entré en jeu lors de la finale, Yohan Croizet, après une belle carrière aux Etats-Unis, évolue, lui-aussi à Louvain, en Belgique.

Après avoir connu le chômage et poursuivi, malgré tout sa carrière en sélection gabonaise, le gardien Anthony M'Fa s'est engagé lors de la saison 2019-20 avec Sarre-Union (N3).

Le défenseur Teddy Kayombo évoluait la saison passée au FC Limonest (N3).

En 2020, L'attaquant Seydou Simpara était toujours en Moselle, portant le maillot du Sarreguemines FC (N3).

Après un passage en Allemagne au Borussia Neunkirchen, le capitaine de cette finale 2010, Djemel N'Ganvala a disparu des radars. Si vous avez des nouvelles, on est preneur !

Enfin le coach Olivier Perrin dirige aujourd'hui le centre de formation du FC Metz, après un passage réussi à Génération Foot (Sénégal), où il a déniché quelques pépites (Niane,Sarr) et remporté quelques titres (Coupe et championnat local).

Pierre Gillet, le président de l'association du FC Metz (à gauche) et Olivier Perrin, le nouveau directeur général des structures de formation © Radio France - Thomas Jeangeorge

Avant l'arrêt de la saison et de toutes les compétitions pour cause de Coronavirus, le FC Metz réalisait un nouveau parcours en Coupe Gambardella. Les espoirs messins s'apprêtaient à rencontrer Châteauroux, en quart de finale de la compétition.