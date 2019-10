FC Metz : il y a 35 ans, les Kurbos, Bocandé et autre Hinschberger éliminaient Barcelone en Coupe d'Europe

le 3 octobre 1984, le plus grand exploit européen du FC Metz qui sortait au Camp Nou le grand Barça !

Metz, France

C'est l'une plus belles pages de l'histoire du FC Metz. Le 3 octobre 1984, il y a 35 ans, le club à la Croix de Lorraine éliminait un grand d'Europe, Barcelone, après un succès 4 buts à un sur la pelouse catalane du Camp Nou. Certains anciens messins se souviennent.

Le triplé de Kurbos

Après avoir remporté la Coupe de France en 1984, le FC Metz est qualifié pour la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe. Au premier tour, les Grenats tirent le gros lot, le grand Barça !

Lors du match aller à St Symphorien, le club à la Croix de Lorraine ne fait pas le poids et s'incline 4 buts à 2 face à Barcelone. C'est donc sans grande ambition que les Grenats abordent le match retour.

Les Messins sont toutefois un peu blessés par les propos du milieu de terrain allemand Bernd Schuster qui a laissé entendre que les Lorrains étaient un peu des " jambons ".

Piqués au vif, les hommes de Marcel Husson, le coach de l'époque, préparent toutefois ce retour au Camp Nou, avec beaucoup de décontraction. Philippe Hinschberger explique notamment que " les femmes des joueurs messins ont fait le déplacement ". Il ajoute que certains Grenats se sont " rendus au tournoi de tennis de Barcelone, assister aux entraînements de Borg ".

Au coup d'envoi de ce match, le Camp Nou est désert. Aucune télé française n'a fait le déplacement. Barcelone ouvre la marque, mais le FC Metz réplique par Tony Kurbos. Juste avant la pause, un défenseur du Barça marque contre son camp.

En seconde période, le gardien messin Michel Ettorre multiplie les parades et les Grenats jouent en contre. Le Barça est piégé et il encaisse deux nouveaux buts par l'indispensable Tony Kurbos (1-4). C'est une qualification historique !

Philippe Hinschberger, l'ancien joueur du FC Metz, revient sur cet exploit des Grenats contre Barcelone Copier

Ancien journaliste du Républicain Lorrain, Pierre Théobald a écrit un livre sur cet exploit messin : Barcelone-Metz 84 " : le match de leur vie . Selon lui, ce match-là du FC Metz fait partie des plus beaux exploits du foot et du sport français. " Personne ne croyait à un exploit du FC Metz et pourtant ils l'ont fait ".

Pierre Théobald, l'ancien journaliste du Républicain Lorrain, a écrit un livre sur cet exploit messin Copier

Cet exploit n'eut pas de suites : Au tour suivant, le FC Metz a été éliminé par les allemands du Dynamo de Dresde.