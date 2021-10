FC Metz : Jemerson, la nouvelle recrue en défense, se sent " prêt mentalement "

Jemerson, la recrue brésilienne du FC Metz et Philippe Gaillot, le directeur général adjoint des Grenats

C'est le premier international brésilien de l'histoire du FC Metz. Jemerson, deux sélections avec la Seleçao, a fait connaissance, ce jeudi, avec la presse lorraine.

Le défenseur de 29 ans s'est engagé, la semaine dernière, avec les Grenats, jusqu'à la fin de la saison. Il vient renforcer le secteur défensif du FC Metz et compenser aussi le départ de John Boye, parti dans les dernières heures du mercato estival dans un club saoudien.

L'ancien joueur de l' AS Monaco, entre 2016 et 2020, champion de France en 2017, était retourné au Brésil l'an passé, pour enfiler le maillot des Corinthians. Jemerson s'est dit " très heureux de revenir en France et en Ligue 1 ".

Jemerson tente en ce moment de rattraper le temps perdu. Il a joué son dernier match officiel en mai dernier. avec son ancien club brésilien. Alors depuis son arrivée à Frescaty la semaine dernière, il avale les km et multiplie les séances.

Je suis prêt mentalement mais pas physiquement. Il faut travailler dur pour retrouver la forme. Je serai peut-être apte pour dimanche, ou dans une semaine ou deux. Je ne sais pas

Contre Rennes, ce dimanche, malgré plusieurs absents en défense (Centonze et Bronn suspendus et Niakaté blessé), une première titularisation de Jemerson semble donc prématurée. En revanche, durant la Coupe d' Afrique des Nations, lorsque Bronn et Kouyaté seront notamment retenus par leurs sélections respectives, le Brésilien devra absolument avoir retrouver son meilleur niveau.

En tout cas, la bataille messine pour le maintien ne lui fait pas peur, car " il l'a déjà vécue une fois avec l' AS Monaco ".