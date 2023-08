FC Metz : Kévin N'Doram sanctionné d'un match de suspension avec sursis après ses propos homophobes

Il s'en sort finalement bien. Le joueur grenat Kévin N'Doram a été sanctionné, mercredi 30 août, d**'un match de suspension avec sursis** par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). En cause : ses propos homophobes pendant la mi-temps du match FC Metz-OM (2-2) , vendredi 18 août, lors de la deuxième journée de Ligue 1. Il avait déclaré "on manque de caractère, excusez-moi du terme mais on joue comme des tapettes" au micro de Prime Vidéo, alors que les Grenats étaient menés 1-0.

La commission de discipline de la LFP assure avoir pris en compte "les excuses publiques et immédiates du joueur dès le coup de sifflet final". Elle a également proposé à Kévin N'Doram d'effectuer une action de sensibilisation à la lutte contre l'homophobie dans le football "auprès d'une association experte qui travaille sur ce thème". Le joueur a accepté d'y participer.