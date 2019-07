FC Metz : Kevin N'Doram veut s'imposer loin du Rocher

Quatrième recrue officielle du FC Metz, Kevin N'Doram se dit "excité" par le nouveau challenge que lui offre son prêt d'un an avec le club à la Croix de Lorraine.

Metz, France

Au lendemain de sa signature au FC Metz et après avoir découvert le nouveau centre d'entrainement de Frescaty, Kevin N'Doram s'est plié mardi à la traditionnelle conférence de presse de présentation au siège du club. Prêté pour un an par l'AS Monaco, le milieu de terrain de 23 ans vient chercher "du temps de jeu" et prouver qu'il peut enchaîner dans l'élite.

Comment vivez-vous vos premiers pas à Metz ?

Je suis très heureux d'être ici. Cela fait plusieurs saison que le FC Metz me suit, ça a enfin pu se faire. Le FC Metz me proposait un projet et un discours qui m'a plu. Cela a mis un peu de temps avec Monaco pour que se règlent tous les détails, mais je suis content d'être ici en début de saison pour pouvoir prendre mes marques.

Quel poste préférez-vous ? Milieu de terrain ou défenseur ?

Je me sens à l'aise dans les deux postes. Je suis arrivé comme milieu de terrain puis j'ai été formé comme défenseur. Et j'ai travaillé différents systèmes durant ma formation et les appliquer en pros.

Vous n'avez connu que Monaco. Appréhendez vous ce premier changement dans votre carrière ?

Il y a quelques années je vous aurait dit oui, mais la je sentais que c'était vraiment le moment de partir, de trouver ma voie. Au contraire je suis excité de montrer que je peux sortir de mon cocon familial de Monaco. Par rapport à la situation là-bas c'était aussi compliqué. Monaco est mon club de cœur mais je n'avais pas envie de me retrouver dans la même situation que les saisons précédentes.

Vous êtes le fils de Japhet N'Doram (star à Nantes dans les années 90 et qui a terminé sa carrière à Monaco). Est-ce un poids ou une fierté ?

Je le prends comme une fierté. A chaque fois qu'on me parle de lui où qu'on me reconnait, c'est en bien. Il a été pro, il connait le milieu, donc au niveau des conseils je suis servi ! Il a fait partie de mon choix (de venir à Metz).

Kevin N'Doram n'aura en tout cas pas l'occasion de briller face à son club fétiche (auquel il appartient jusqu'en 2023). Metz et Monaco se sont entendus pour qu'il ne dispute pas les confrontations entre les deux clubs cette saison.