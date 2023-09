FC Metz : Kévin Van Den Kerkhof veut " enflammer " le derby contre le Racing club de Strasbourg

C'est l'une des dernières recrues du mercato estival grenat : à 27 ans, Kévin Van Den Kerkhof a découvert samedi dernier à Lens, la Ligue 1, après une carrière atypique et semée d'embuches. France Bleu Lorraine l'a rencontré. Entretien !

France Bleu Lorraine : Kévin Van Den Kerkhof, vous avez rejoint le FC Metz à la toute fin du marché estivale des transferts. Vous vous attendiez à ce départ tardif de Bastia vers la Lorraine ?

Kévin Van Den Kerkhof : je m'attendais à un transfert, car j'ai été sollicité durant tout le mercato, par plusieurs clubs. Et puis le FC Metz a été plus direct que les autres. Les dirigeants messins m'ont présenté le projet qui m'a séduit et je connais aussi un peu la région, car j'ai joué deux saisons à Dudelange au Luxembourg. Donc ça s'est fait naturellement et j'ai pas hésité.

FBL : le coach de Bastia a expliqué à des journalistes corses, les coulisses de votre départ vers le FC Metz. Régis Brouard insiste sur le fait que ça s'est fait très rapidement et que le 30 août, vous étiez encore à l'entraînement pour préparer un match contre Grenoble. Vous confirmez ?

KVDK : oui, c'est vrai. on a échangé ensemble avant cette rencontre de Ligue 2. Moi, je savais que le FC Metz était intéressé par mon profil. J'ai laissé mon agent travailler sur le concret et puis les négociations ont abouti rapidement et je suis monté dans l'avion, deux plus tard, pour m'engager avec le FC Metz.

FBL : Et trois semaines après cette signature, vous jouez vos premières minutes en Ligue 1, en entrant en jeu, samedi dernier, sur la pelouse du RC Lens (0-1), pas très loin de votre ville natale en plus. Quelle fin d'été pour vous ?

KVDK : oui, ma famille était au stade. Quand j'étais petit, je venais souvent à Bollaert, pour soutenir les Sang et Or. C'était mon équipe, le RC Lens quand j'étais plus jeune. Cette entrée en jeu a été très forte en émotion, donc ça restera un très bon souvenir d'autant qu'on a remporté le match.

FBL : pour jouer en Ligue 1, vous avez dû vous montrer patient, car votre parcours n'a pas été rectiligne. Racontez-nous !

KVDK : après avoir été remercié du centre de formation de Valenciennes, à l'âge de 16 ans, je suis retourné dans un petit club nordiste, l'AS Aulnoye. Puis j'ai retenté ma chance au FC Lorient, où j'ai joué avec la réserve, mais je me suis blessé gravement à la cuisse. Après j'ai franchi la frontière : la Louvière, l'Olympique de Charleroi en Belgique puis Dudelange au Grand Duché, où j'ai été reperé par Régis Brouard. Après son passage sur le banc du Racing Luxembourg, il s'est engagé à Bastia en 2021 et un an plus tard, il m'a recruté. Je n'ai jamais lâché. Je pensais que j'avais les qualités pour jouer plus haut. C'est le fruit de mon travail et j'ai été aussi soutenu par ma famille.

FBL : ce parcours semé d'embuches fait aussi pensé au début de carrière d'un ancien grenat, un certain Franck Ribéry.

KVDK : (Rires)...Il peut y avoir des comparaisons comme ça. Les destins comme ça, c'est bien aussi, car on ne vient pas tous des centres de formation. Cela montre qu'on peut faire un début de carrière chez les amateurs et finir dans le monde pro !

FBL : depuis mars dernier, vous êtes aussi devenu international algérien. Vous avez d'ailleurs encore participé au dernier rassemblement de la sélection algérienne, début septembre. Cela représente quoi pour vous ?

KVDK : tout d'abord, ce fut une bonne surprise d'être convoqué ! c'est aussi un pallier en plus que j'ai franchi dans ma carrière. C'est aussi beaucoup d'émotion pour ma famille et mon père qui est de nationalité algérienne. Et c'est incroyable de représenter un pays, comme l'Algérie, où la ferveur est exceptionnelle. Et puis la CAN, la coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera début 2024 est un objectif personnel. Je veux y participer !

FBL : Un dernier mot sur le derby contre le Racing Club de Strasbourg, ce dimanche à St Symphorien. Impatient ?

KVDK : malheureusement, je n'ai pas pu goûter au derby corse, la saison dernière, quand j'étais à Bastia, car l'AC Ajaccio jouait en Ligue 1. Quand j'étais plus jeune, à Valenciennes, il y avait bien sûr les derby contre les équipes de jeunes de Lille ou de Lens. Mais là, ce derby de l'Est, ce sera le premier véritable de ma carrière chez les pros. J'ai hâte d'y être. Je sais que ça va être le feu à St Symphorien et j'espère que l'on va faire un gros match et qu'on va gagner, bien sûr !