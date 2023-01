FC Metz : l'attaquant Ibrahima Niane prêté à Angers avec option d'achat

Le départ était attendu, la destination un peu moins. Un accord a été trouvé entre le FC Metz et le SCO d'Angers pour un prêt avec option d'achat de l'attaquant Ibrahima Niane, annonce le club angevin lundi 30 janvier. Le joueur sénégalais, qui était arrivé chez les Grenats par l'académie Génération foot en 2017, restera pour cinq mois, soit jusqu'à la fin de la saison, à Angers. Il pourrait ensuite y signer définitivement, et couper le cordon avec le FC Metz. À un peu plus de 24 heures de la fin du mercato hivernal, ce départ était prévisible.

Car depuis plusieurs semaines, Ibrahima Niane faisait figure de grand absent chez les Grenats. L'attaquant sénégalais n'était pas présent sur la feuille de match de László Bölöni depuis cinq rencontres. Depuis son retour d'une rupture des ligaments croisés au genou, il n'a marqué que deux buts cette année. Officiellement, on le savait intéressé par l'Amiens SC, autre pensionnaire de Ligue 2. L'entraineur du club picard, Philippe Hinschberger, avait même confié son intérêt pour l'attaquant sur France Bleu Lorraine . Mais les dirigeants messins lui ont fermé la porte.

Les internautes messins ironisent

Après l'annonce de ce prêt, de nombreux supporters grenats ont raillé la nouvelle sur les réseaux sociaux. "Merci à vous de nous libérer", dit l'un d'eux. "Courage à vous les Angevins, la Ligue 2 est proche", se moque un autre. Depuis quelques semaines, Ibrahima Niane était de moins en moins aimé par le public messin. Il avait d'ailleurs été sifflé lors de sa dernière apparition, face à Niort, le 26 décembre dernier.