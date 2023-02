FC Metz : l'éternel Carlo Molinari célèbre ses 90 ans

Il a fait plus qu'incarner le FC Metz. Aux yeux du football français, il était le FC Metz.

Carlo Molinari, l'emblématique président du club, toujours vice-président aujourd'hui, célèbre ses 90 ans ce mardi. C'est sous ses présidences, entre 1967 et 1978 puis entre 1983 et 2009, que le club a remporté ses plus grands succès : les coupes de France 1984 et 1988, la coupe de la Ligue 1996 et plusieurs participations à la coupe d'Europe dans les années 80 et 90, dont un tour préliminaire de Ligue des champions en 1998/1999.

Au micro de France Bleu Lorraine, Carlo Molinari avait évoqué l'amour du FC Metz qui remonte à son adolescence, juste après la seconde guerre mondiale, ainsi que ses meilleurs souvenirs : les victoires en coupes de France et de la Ligue.