FC Metz : la première phase du chantier du nouveau centre d'entraînement, à Frescaty, est bientôt terminée !

Metz, France

Avec la rénovation du stade St Symphorien, c'est l'autre gros chantier mené actuellement par le FC Metz : la création d'un nouveau centre d'entraînement, sur l'ancienne base aérienne de Frescaty. La première phase des travaux est bientôt terminée et ce nouveau camp de base des Grenats est déjà particulièrement impressionnant !

Philippe Gaillot nous a ouvert les portes du vestiaire messin

12 millions d'euros : c'est la facture de la première tranche du nouveau centre d'entraînement du FC Metz qui sera très prochainement terminé. Les professionnels grenats ont pris leur quartier à Frescaty début juillet. Et depuis les travaux se sont poursuivis. Le terrain synthétique couvert aménagé dans l'ancien Hangar HM17 pour avions de la BA 128, sera opérationnel d'ici 15 jours.

Il ne manque plus que le revêtement synthétique sur le terrain couvert du hangar HM17 © Radio France - Thomas Jeangeorge

Deux nouveaux terrains enherbés seront aussi prochainement prêts.

Grâce au directeur général adjoint du FC Metz, Philippe Gaillot, nous avons pu pénétrer dans l'espace de vie des Grenats. Il se trouve dans l'aile sud du HM17. C'est un espace de 1400 m2, qui a été entièrement réaménagé.

A l'entrée, une cuisine et une cafétéria, où les Grenats prennent leur petit déjeuner et leur déjeuner.

La cafétéria du centre d'entraînement du FC Metz à Frescaty © Radio France - Thomas Jeangeorge

Juste à côté, le vestiaire des professionnels, avec de la balnéothérapie, une salle de soins et de musculation ultra-moderne.

Les bains chauds de la balnéothérapie © Radio France - Thomas Jeangeorge

Dans la continuité de la salle de musculation, se trouve un espace réservé à l'intendance, avec notamment la buanderie.

De l'autre côté de ce bâtiment, l'espace réservé au staff, une salle de briefing et de vidéo et à l'étage enfin, un grand espace de repos et quelques bureaux réservés à la direction sportive.

Juste à côté du HM17, a été aussi aménagée une autre aire de jeu, similaire à celle du stade St Symphorien. Elle sera terminée très prochainement.

Le futur terrain de compétition de Metz-Frescaty © Radio France - Thomas Jeangeorge

Pour façonner ce nouveau centre d'entrainement, le directeur général adjoint du FC Metz, Philippe Gaillot s'est inspiré des installations des meilleurs clubs européens.

Philippe Gaillot a visité beaucoup d'installations de grands clubs pour s'en inspirer à Frescaty Copier

En janvier prochain, débuteront normalement les travaux sur l'aile nord du hangar HM17, qui sera réservé au centre de formation messin.

Le coût total du projet qui prévoit aussi de construire un nouveau bâtiment de restauration et d'accueil pour les professionnels messins, est évalué à environ 30 millions d'euros.