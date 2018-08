Partira, partira pas. Le transfert de Matthieu Dossevi était le feuilleton de l'été au FC Metz. Le 3ème passeur de ligue 1 (derrière Neymar et Payet) s'est finalement engagé avec Toulouse. "Le but n'était pas de faire une opération financière" expliquent ce jeudi les dirigeants Messins.

Metz, France

Près de 2 semaines après le départ de Mathieu Dossevi vers Toulouse (Ligue 1), les dirigeants du FC Metz se sont expliqués ce jeudi 16 août. Prêté la saison dernière par le Standard de Liège à Metz, l'international Togolais avait été définitivement acquis par le club à la Croix de Lorraine cet été pour une somme estimée à 2,5 Millions d'€. Une bonne affaire pour le 3ème passeur de ligue 1 qui a enchanté les supporters. Mais Matthieu Dossevi 30 ans ne voulait pas s'éterniser en ligue 2 et l'offre de Toulouse a tout fait basculer.

La première interview de Matthieu Dossevi, nouvel ailier du TFC https://t.co/5PZ5zl9Fy0#TFChttps://t.co/R1Z2Aqeb4i — Toulouse FC ⚽ 💜 (@Toulouse_TFC) August 6, 2018

On voulait le garder - Philippe Gaillot, directeur général adjoint du FC Metz

"C'était vraiment quelqu'un qui pouvait nous permettre de monter et d'enchaîner ensuite sur la ligue 1" explique un peu déçu le directeur général adjoint du FC Metz Philippe Gaillot "on a vraiment essayé de le convaincre de rester et on a été au bout de notre idée". Le club salue l'état d'esprit de l'international Togolais qui a joué le jeu toute la préparation "il s'est entraîné comme s'il allait rester avec nous"

L'appel de la Ligue 1 a été plus fort

Toulouse a été le club le plus insistant pour recruter l'homme aux 11 passes décisives la saison dernière. "On peut comprendre qu'à son âge (30 ans), en ayant une opportunité de Ligue 1 consistante, il puisse partir"

Le FC Metz n'a pas perdu d'argent

Reste la question du prix. Matthieu Dossevi a été transféré pour 2,5 Millions d'€ de Liège à Metz. Le club refuse de dévoiler le montant du départ vers Toulouse mais selon Philippe Gaillot "l'opération financière était secondaire, c'était pas notre motivation" avant d'ajouter "on n'a pas perdu d'argent, au contraire". On parle d'une somme comprise entre 2,5 et 3,5 Millions d'€ pour un joueur qui a enchanté pendant un an, le stade Saint-Symphorien.

@MDossevi

Je viens de rentrer de Saint Symphorien, victoire 5-1. Tout était parfait, il manquait juste la passe dé de Matthieu. Régale les toulousains comme tu l'as fait à Metz. Merci pour tout monsieur Dossevi — TarYan57 (@tar_yan57) August 3, 2018