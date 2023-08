FC Metz : le capitaine Matthieu Udol donne des nouvelles rassurantes de son état de santé

Matthieu Udol a voulu rassurer tous ses fans. Alors que son entraîneur évoquait, ce mercredi, un nouveau forfait de son capitaine, pour cause de maladie , en précisant, je le cite, que " c'était grave ", le défenseur messin a décidé d'en dire plus sur son état de santé, via son compte tweeter notamment.

ⓘ Publicité

Le capitaine du FC Metz indique qu'il a été victime d'un " petit virus " qui l'a affaibli pendant plus d'une semaine. Matthieu Udol espère être de retour, sur les terrains de Ligue 1, le 27 août prochain, lors du déplacement du FC Metz à Clermont.

La saison dernière, en Ligue 2, Matthieu Udol a disputé l'intégralité des matchs de championnat. Un authentique exploit quand on se rappelle par où est passer l'ancien pensionnaire du centre de formation messin. Il a été tout de même victime à quatre reprises d'une grave blessure au genou.