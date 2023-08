FC Metz : le capitaine Matthieu Udol prolonge jusqu'en 2027

"Le FC Metz, c'est ma maison." Logique, donc, pour Matthieu Udol de continuer l'aventure grenat. Le capitaine de l'effectif messin a annoncé, mercredi 23 août, qu'il prolongeait son contrat au FC Metz pour trois saisons supplémentaires, jusqu'en 2027. Son contrat actuel courait jusqu'à la fin de la saison 2023-2024.

ⓘ Publicité

"Ma carrière a été faite d'émotions. de bonnes, comme mes premiers matchs en professionnel, et de plus difficiles, notamment avec mes blessures, que j'ai surmontées grâce au soutien de tout un peuple", explique Matthieu Udol dans une vidéo sur le compte Twitter du FC Metz.

116 matchs joués

Entre le capitaine grenat et le club à la croix de Lorraine, c'est une histoire d'amour qui dure. Matthieu Udol a commencé à Metz en 2006, au centre de formation. Au total, le défenseur a joué 116 matchs avec le FC Metz, marqué quatre buts et fait dix passes décisives. Et malgré quatre ruptures des ligaments croisés, il est toujours revenu sur le terrain.