FC Metz : le coach Vincent Hognon "va normalement rendre visite demain à Manuel Cabit"

Ce jeudi 7 novembre, le coach du FC Metz, Vincent Hognon a rencontré la presse, avant le déplacement de son équipe à Lille, ce samedi. Il est revenu sur l'accident de la voiture dont ont été victimes deux de ses joueurs, Kévin N'Doram et Manuel Cabit.

Metz, France

Le visage grave, l'entraîneur du FC Metz a évoqué, ce jeudi en conférence de presse, pour la première fois, l'accident de la route au cours duquel son défenseur Manuel Cabit, a été gravement blessé, dimanche dernier.

Vincent Hognon a indiqué qu'il doit normalement rencontrer vendredi après-midi son joueur au CHU de Reims. Il devrait être accompagné par Philippe Gaillot, le directeur général adjoint et le médecin du club à la Croix de Lorraine. En revanche, le coach grenat n'a pas donné de nouvelles de l'état de santé de Manuel Cabit, évoquant " le secret médical ". Selon plusieurs médias, le Martiniquais de 26 ans ne sent plus ses jambes.

à lire aussi Le frère du joueur du FC Metz Manuel Cabit lui aussi blessé dans l’accident de voiture sur l’A4

Vincent Hognon a aussi évoqué la situation "difficile" de Kévin N'Doram. Son milieu de terrain de 23 ans, qui conduisait le véhicule accidenté, n'a pas été blessé et il est revenu à l'entraînement ce mardi. L'entraîneur messin ne sait pas si l'ancien Monégasque figurera ou non dans le groupe convoqué pour se rendre à Lille, ce samedi, pour le compte de la 13e journée de la Ligue 1.