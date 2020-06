FC Metz : le coach, Vincent Hognon, " très heureux de retrouver les terrains et ses joueurs "

Jour de reprise sportive à Frescaty, pour le staff et les joueurs du club à la Croix de Lorraine. L'entraîneur Vincent Hognon, qui n'avait pas revu ses joueurs depuis trois mois, est soulagé et concentré à l'entame de cette nouvelle campagne estivale de préparation.

C'est seulement sa deuxième rentrée en tant qu'entraîneur principal du FC Metz. Vincent Hognon, était tout heureux, en ce lundi 29 juin, jour de reprise sportive à Frescaty. Souriant et détendu, le technicien grenat était aussi concentré et déterminé à l'entame de cette nouvelle campagne estivale de préparation.

Se protéger du virus

Ce retour sur les terrains est aussi marqué par la crise sanitaire du coronavirus. Tous les joueurs ont été testés, jeudi dernier négatifs. " Une bonne nouvelle ", pour coach Hognon, qui rappelle toutefois " que beaucoup de choses ont été mises en place au centre d'entraînement ", comme le port du masque obligatoire dans certains secteurs, pour se protéger du Covid-19. Les grenats ne seront pas testés régulièrement, sauf si l'entre eux présente, bien entendu, des symptômes de la maladie.

Une préparation plus longue et plus progressive

La préparation estivale 2020 sera plus longue que d'habitude. Les séances d'entraînement seront donc " plus progressives ", explique le technicien messin. L'objectif est bien sûr d'éviter des blessures chez les joueurs. Vincent Hognon est d'ailleurs revenu sur la longue indisponibilité de Kévin N'Doram. Touché au tendon d'Achille, la semaine dernière, lors d'un entraînement individualisé, la nouvelle recrue messine est out pour au moins six mois. L'entraîneur du FC Metz ne sait pas encore s'il compte lui trouver un remplaçant. : " on réfléchit à toutes les pistes, mais financièrement on a déjà fait beaucoup d'efforts pour recruter Kévin ".

L'ossature est là

Vincent Hognon, on l'a déjà dit, souhaitait miser sur la continuité. Il a été entendu. C'est vrai, Habib Diallo, le meilleur buteur messin, dispose d'un bon de sortie, mais Fabien Centonze et Habib Maïga sont toujours là. Et c'est bien là, l'essentiel ! Le technicien messin explique " que son équipe a progressé la saison passée . On mise donc sur la stabilité, mais avec aussi quelques renforts attendus en attaque comme en défense " .

Le technicien messin a d'ailleurs confirmé, outre la signature de l'attaquant Lamine Gueye, présent ce lundi à la reprise, que deux autres pensionnaires de Génération Foot, le milieu de terrain Pape Matar Saar et le gardien Ousmane Ba, rejoindront prochainement le FC Metz, une fois quelques problèmes de visa réglés.

Quant à la possibilité de remplacer Jean-Marie de Zerbi, l'adjoint messin qui a décidé de prendre finalement sa retraite, le coach grenat ne sait pas encore si ce sera le cas. " La réflexion se poursuit ", conclut-il.

Le championnat allemand vient de se terminer, mais pas de regrets pour Coach Hognon

C'est un débat qui alimente encore le foot français. Fallait-il ou non reprendre le championnat ? La LFP a approuvé la fin de la précédente saison en mai dernier. En Allemagne, en revanche, les clubs ont repris et viennent de finir la saison. Sur ce point, la position de l'entraîneur du FC Metz est assez claire