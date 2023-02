FC Metz : le gardien Alexandre Oukidja prolonge de deux ans

Entre le FC Metz et Alexandre Oukidja, c'est une histoire d'amour qui dure. Le club à la croix de Lorraine annonce, mardi 14 février, que le gardien de but prolonge de deux années son contrat chez les Grenats, jusqu'en juin 2025. La décision était attendue, le goal lui-même avait confié son envie de rester en Moselle au micro de France Bleu Lorraine lundi soir, après la réception du Stade Malherbe de Caen . Son contrat devait prendre fin en juin 2023.

Sélectionné en équipe d'Algérie

Alexandre Oukidja est titulaire dans les cages depuis son arrivée au FC Metz, en 2018. Le joueur originaire de Nevers a vécu avec les Grenats une montée en Ligue 1 en 2019 et une descente en Ligue 2 en 2022 . À 34 ans, il a participé à 149 rencontres sous le maillot messin, mais il a également joué à six reprises avec l'équipe nationale d'Algérie, notamment lors de la victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019.

"Le FC Metz se félicite de la prolongation de son gardien de but, et remercie Alexandre pour sa fidélité et son engagement envers le maillot grenat", a réagi le club dans un communiqué.