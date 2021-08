FC Metz : le mercato estival s'anime sur la fin

Ce mardi 31 août, à 23h59, le marché estival des transferts va se termine en France. Au FC Metz, cette avant-dernière journée du mercato a été très animée avec deux arrivées et deux départs sous forme de prêt

Les téléphones de la cellule de recrutement du FC Metz ont dû chauffer, en ce lundi 30 août, avant-dernière journée du mercato estival. Le club à la Croix de Lorraine enregistre deux arrivées et deux départs.

Comme pressenti, et comme demandé par Coach Antonetti, le club mosellan a trouvé sur le marché des transferts son attaquant expérimenté : Nicolas de Préville, 30 ans, s'est engagé pour trois saisons. Il arrive libre en provenance des Girondins de Bordeaux, son dernier club.

Beaucoup plus surprenant, le retour au bercail, du gardien David Oberhauser. Formé à Metz, le natif de Bitche, s'est engagé pour deux saisons. En pro, il avait déjà porté le maillot grenat entre 2014 et 2017. Il jouait depuis un an au Puy en National 2.

Côté départs cette fois, le FC Metz a décidé de faire le ménage dans son secteur offensif. Le Cap-Verdien Vagner Dias est prêté à Sion, en Suisse, tandis que Georges Mikaudatze repart en Belgique à Seraing, où il avait été déjà prêté la saison passée.

Le mercato estival prendra fin ce mardi peu avant minuit.