FC Metz : la première partie du nouveau centre d'entraînement à Frescaty ouvrirait ses portes à la mi-juin

Metz, France

Des coups de pelle avant les premiers coups francs. Basé à Frescaty, sur l'ancienne base aérienne, le nouveau centre d'entraînement du FC Metz prend tout doucement forme. Les travaux préliminaires de démolition ont débuté en septembre dernier. En janvier, les opérations de terrassement et d'aménagement du site ont pris le relais. Le chantier va maintenant s'accélérer pour que les professionnels du club à la Croix de Lorraine puissent s'entraîner sur place, dès le 15 juin prochain.

Bernard Serin en chef de chantier

Ce jeudi, le président du FC Metz a organisé une visite de chantier sur le site. Avec l'aménagement du stade St Symphorien, ce nouveau camp d'entraînement est le grand projet de Bernard Serin. Et le grand patron Grenat a vu grand. C'est un investissement total de 32 millions d'euros.

D'une superficie de 31 hectares, et basé sur le ban communal de Marly, ce nouveau centre d'entraînement sera constitué d'une partie réservé aux professionnels et l'autre aux jeunes du centre de formation (U17,U19,réserve). En tout, il y aura 6 terrains d'entraînements, 2 autres de compétition. Un ancien hangar de la BA128 (le HM17) abritera un terrain synthétique, sans oublier tous les vestiaires, les salles de musculation et de récupération. Les joueurs professionnels pourront aussi dormir sur place.

La première phase du chantier a débuté en janvier sur environ une vingtaine d'hectares. Objectif pour le 15 juin, date de la reprise de la prochaine saison : réaliser 5 terrains d'entraînement et aménager un bâtiment de plus de 1000 m2 jouxtant le HM17 pour qu'ils servent de vestiaires aux professionnels pendant une saison. Le président du FC Metz reconnaît que les délais sont très serrés, mais il rappelle que la tribune Sud de St Symphorien, où se trouvent les vestiaires actuels des pros, sera normalement détruite le 26 mai prochain.

Ce bâtiment sera aménagé pour abriter les vestiaires messins pendant un an © Radio France - Thomas Jeangeorge

En novembre prochain, le terrain synthétique couvert et un terrain de compétition devront être livrés. Ensuite débutera l'aménagement de la partie réservée au centre de formation du FC Metz. Les joueurs de l'école de foot messine pourraient s'entraîner sur place en juin 2020.

Bernard Serin, le président du FC Metz ( à gauche), Henri Hasser, vice-pdt à Metz Métropole ( au centre) et Thierry Hory, le maire de Marly © Radio France - Thomas Jeangeorge

La seconde phase du chantier consistera ensuite à réaliser la zone des pros : un premier bâtiment de 3000 m2 avec vestiaires, salle de musculation et de soins, et à côté une sorte d'hôtel, où les joueurs pourront se reposer. Un second terrain de compétition et un autre d'entraînement seront aussi construits. Livraison espérée en 2022.

Pour le président du FC Metz, Bernard Serin, ce futur camp d'entraînement sera l'un des plus beaux de France. Copier

Par ailleurs, le FC Metz est actuellement en négociation avec le ministère des armées, pour pouvoir aménager une sorte de parcours de santé, dans fort St Privas, un bois de 7 hectares, qui est actuellement la propriété de l'état.