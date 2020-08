Ce dimanche 30 août, 4500 spectateurs vont retrouver le stade St Symphorien à l'occasion du match entre le FC Metz et l'AS Monaco. Selon le protocole sanitaire établi par le club et les autorités, ils devront notamment porter le masque. La préfecture a d'ailleurs pris un arrêté dans ce sens.

FC Metz : le port du masque sera obligatoire, ce dimanche, à l'intérieur et à l'extérieur de St Symphorien

St Symphorien se plie à la menace du coronavirus. Ce dimanche 30 août, le FC Metz et ses supporters retrouvent à l'occasion de la 2e journée de la L1, leur terrain de jeu préféré. Mais coronavirus Oblige, le Stade St Symphorien fait l'objet d'un protocole sanitaire strict.

La jauge maximale de l'enceinte a été fixée à 5000 personnes, dont 4500 spectateurs. Seulement certaines tribunes seront ouvertes : la Ouest basse et l'Est Basse, la Nord basse et la Nord haute. Un siège sur deux sera neutralisée. Les détenteurs de billets pour ce match contre Monaco, vont recevoir un mail, leur indiquant un horaire recommandé d'arrivée au stade. Il n'y aura pas de palpations à l'entrée du stade, mais les stadiers seront équipés de détecteurs de métaux. Au coup de sifflet final, lorsque vous quitterez, l'évacuation des tribunes ouvertes pour l'ouverture se fera progressivement, pour éviter une grosse concentration de personnes sur le parvis de St Symphorien.

Masque obligatoire

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur du stade, mais aussi à l'extérieur, sur le parvis et dans les rues voisines. La préfecture de Moselle a d'ailleurs pris un arrêté dans ce sens. Si un spectateur refuse de le porter, le directeur du stade, Jean-François Girard indique " que le règlement a été changé et qu'il permet désormais aux stadiers d'expulser le supporter récalcitrant ".

Du gel hydroalcoolique sera aussi mis à disposition des spectateurs. Des agents seront notamment équipés de diffuseurs et se déplaceront à l'intérieur du stade. Les sanitaires seront aussi désinfectés plusieurs fois pendant le match. Les buvettes seront ouvertes, mais vous devrez consommer vos boissons et vos sandwiches à l'intérieur du stade. La boutique officielle du FC Metz, située en tribune Nord, restera ouverte, mais pas plus de 25 personnes pourront y pénétrer.

Pour cette rencontre, 190 agents de sécurité et hôtesses d'accueil seront sur le pont. Ces moyens humains sont habituellement alloués pour une rencontre attirant 14 à 15 000 spectateurs.

Les ultras des 2 kops du stade ont indiqué qu'ils n'animeront pas leurs secteurs respectifs, dans le contexte sanitaire actuel.