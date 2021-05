FC Metz : le président Bernard Serin évoque " 30 millions d'euros de recettes en moins "

Conférence de presse du grand patron grenat, ce lundi 24 mai, pour débriefer la saison du club à la Croix de Lorraine et la situation financière : la crise sanitaire et le gâchis Médiapro ont laissé des traces.

Quelques heures après le dernier match du championnat, ce nul à la maison contre l'OM, 1 à 1, Bernard Serin, le président du FC Metz a donné ce lundi midi une conférence de presse, pour évoquer tous les sujets d'actualités du club à la Croix de Lorraine.

De la satisfaction globalement, et une pointe de frustration sur la fin

Sur le terrain sportif, le patron grenat a affiché sa satisfaction. Selon lui, " tous les objectifs ont été atteints " : un maintien acquis sans stress et malgré l'absence de plusieurs joueurs phares, comme Ibrahima Niane et Vincent Pajot, blessés pendant une longue période. Cette 10e place de la Ligue 1, c'est le meilleur classement du FC Metz depuis 20 ans ! Mais Bernard Serin éprouve aussi quelques regrets, après la fin de saison manquée de son équipe, avec une seule victoire, lors des 10 derniers matchs de championnat.

30 millions d'euros en moins dans les caisses du FC Metz

Hors du terrain, cette fois, cette saison 2020-21 a été aussi marquée par le gâchis Médiapro et des stades vides depuis octobre dernier, en raison de la crise sanitaire. Et le président Serin, Thomas, a fait ses comptes : le FC Metz a perdu 30 millions d'euros ! 17 millions en moins de droits télé et 13 millions en moins de recettes de billetterie en moins. Du coup, pour préparer son prochain budget, le grand patron grenat s'arrache un peu les cheveux et pour revenir à l'équilibre, il faudra " des plus-values sur les transferts ".

Farid Boulaya a refusé une offre de prolongation de contrat

Le président du FC Metz a aussi fait un point sur le prochain mercato estival. Après le recrutement d'Amine Bassi, le club à la Croix de Lorraine, compte s'appuyer sur des prêts pour se renforcer.

Concernant d'éventuels départs, Bernard Serin sait bien que plusieurs de ses joueurs seront courtisés : il précise notamment que Farid Boulaya a refusé une offre de prolongation de contrat et qu'il a changé d'agent. " Cela montre qu'il a envie de partir ", précise le président du FC Metz.

Bernard Serin indique aussi que John Boye, en fin de contrat en 2022, dispose d'un bon de sortie, si un autre club lui propose une offre plus avantageuse.

Enfin, le président du FC Metz a sous-entendu que le gardien Guillaume Dietsch, prêté, la saison dernière à Seraing, resterait, un an de plus en Belgique.

Ouverture de la nouvelle tribune sud en août prochain

Enfin, le président Serin a aussi évoqué le chantier du stade. La nouvelle tribune sud sera ouverte au public, en août prochain, pour la reprise du championnat. Il plaide pour un pass sanitaire, pour éviter des jauges dans les enceintes sportives.

Réorganisation au centre de formation grenat

En marge de cette conférence de presse, Bernard Serin, le président du FC Metz et Pierre Gillet, le président de l'association du FC Metz ont annoncé une réorganisation de l'encadrement au sein du centre de formation du FC Metz.

Olivier Perrin, le N°1 du centre depuis 3 ans, retourne au Sénégal, où il redevient le manager général de l'académie Génération Foot. Il est remplacé par l'actuel responsable technique de la formation messine, Sébastien Muet.