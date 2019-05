FC Metz : le président Bernard Serin dévoile les plans du nouveau stade Saint Symphorien

Metz, France

Ils étaient attendus avec impatience par les supporters du club à la Croix de Lorraine. Les plans et les visuels du nouveau stade St Symphorien ont été dévoilés ce lundi 27 mai, à Amnéville, par le président du FC Metz.

Avec la nouvelle tribune Sud, il y aura aussi des virages de chaque côte de la tribune Est et de la Ouest. Il y aura aussi un parvis piéton qui partira du quart de virage Sud Ouest et qui s'étendra le long de la tribune Sud. Au dessus de chaque virage, il y aura une terrasse où les spectateurs pourront se retrouver pour manger.

A l'intérieur de la nouvelle tribune Sud et de ses 2 virages, outre les vestiaires, il y aura aussi plus de 2000 m2 de coworking, et des clubs affaires.

La nouvelle tribune Sud et ses deux nouveaux virages comptera 7955 places. Le stade comptera à l'avenir 30 000 places.

📸 Alors que le Président Bernard Serin tient actuellement une conférence de presse au sujet de la rénovation du Stade Saint-Symphorien, découvrez quelques images du futur stade du club à la Croix de Lorraine

L'ensemble du stade St Symphorien sera recouvert par une enveloppe qui harmonisera son aspect, sauf derrière la tribune Est.

L'ensemble des sièges de la tribune Est, Ouest, et Nord Basse sera aussi remplacé. Le système son et lumière du stade sera aussi entièrement rénové. L'enceinte sera intégralement connectée.

La création de virages aux extrémités de la tribune Nord n'est pas envisagée pour le moment car c'est très coûteux et techniquement difficile.

Concernant le " naming ", le président Bernard Serin indique que ce n'est pas d'actualité mais il ne referme pas la porte pour autant. Car ce nouveau stade, située le long de l' A31, est tout de même une sacrée vitrine pour une marque qui serait intéressée.

La nouvelle tribune Sud doit être livrée pour août 2020. Les deux nouveaux virages seront terminés un an plus tard, en juin 2021. L'enveloppe qui va recouvrir le stade sera posée un peu plus tard.

La facture finale va s'élever à 60 millions d'euros. Le FC Metz va débourser 45 millions d'euros. Le club à la Croix de Lorraine devrait faire le choix de l'emprunt.

Le grand patron grenat était entouré de Dominique Gros le maire de Metz, de Patrick Weiten, le président du Conseil Départemental et de Thierry Hory, qui représentait le président de la Région Grand Est. Ces trois collectivités locales vont participer financièrement à la rénovation de St Symphorien, pour un total de 14,5 millions d'euros.