FC Metz : le spécialiste de l'ascenseur

La Ligue 1 vient de rendre son verdict final : le FC Metz ne jouera pas la saison prochaine dans l'élite du foot français. Quels sont les raisons et les conséquences de cette relégation ? On fait le point sur France Bleu Lorraine

Le FC Metz, le roi de l’ascenseur ! Pour la 6e fois depuis 2002, le club à la Croix de Lorraine est donc relégué en L2. Le retour des Grenats dans l’antichambre de l’élite a été officialisé à l’issue de la 38e journée, après la défaite à Paris (5-0) et le nul de St Etienne à Nantes (1-1).

Après 3 saisons en L1, le FC Metz ne se rendra donc plus l’été prochain au Vélodrome et au Parc des Princes, mais il retrouvera Niort, Guingamp ou encore Le Havre, des fidèles de la 2e division.

Dixième il y a un an, son meilleur classement depuis plus de 20 ans, le FC Metz s’est donc écroulé cette saison, pour plusieurs raisons.

Sur le terrain, déjà, coach Antonetti n’a jamais pu aligner deux fois de suite son équipe type. Trop de blessés, trop de suspendus, et surtout trop de cadres dont le niveau, cette saison, a été décevant, à l’image des attaquants Ibrahima Niane et Opa Nguette, devenus fantomatiques, ou encore du défenseur et capitaine, Dylan Bronn, qui a fui ses responsabilité.

Le mental, parlons-en ! Les Grenats en ont cruellement manqué, en laissant échapper des points précieux en fin de match, ou contre des concurrents directs dans la bataille pour le maintien.

Sur ce point, Coach Antonetti a reconnu qu’il n’avait pas su insuffler à son groupe, un véritable esprit guerrier. Malgré ses 600 matchs en L1, le technicien corse a aussi sa part de responsabilité dans cette descente : en s’obstinant à maintenir un schéma de jeu trop défensif, en écartant trop rapidement certaines recrues estivales, ou en exerçant une pression et une autorité excessive sur son groupe et le club.

La relégation et ses conséquences

Les caisses du club à la Croix de Lorraine vont forcément en prendre un coup : moins de droits télé, moins de recette billetterie et par conséquent un budget revu à la baisse.

Le directeur financier du FC Metz se consolera en constatant que la masse salariale du club va aussi se réduire. Les gros salaires de l’effectif, les de Préville, N’Doram ou Amadou, devraient partir.

Le prochain mercato estival sera d’ailleurs très animé, avec un groupe grenat qui sera profondément remanié.

Le staff pourrait aussi changer. Coach Antonetti, qui a encore 2 ans de contrat, et qui vient de vivre la première relégation de sa carrière, a semblé quelque peu usé ces dernières semaines Son sort est entre les mains du Président Serin.

L’objectif, ce sera bien sûr la remontée, dès la saison prochaine, mais la concurrence s’annonce déjà féroce. Avec le passage de la L1 et de la L2, à 18 clubs, seulement deux équipes pourront prétendre l’an prochain à une place dans l’élite.

Ce retour en Ligue 2 sera aussi marqué par deux grandes premières pour nos Grenats. Ils vont affronter, pour la première fois de l'histoire du club, Pau et Annecy.