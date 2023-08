FC Metz : le stade St Symphorien repasse en mode " Ligue 1 "

Une affiche exceptionnelle pour débuter la saison à domicile en Ligue 1. Ce vendredi, à l'occasion de la 2e journée du championnat, le FC Metz défie l'Olympique de Marseille. Et St Symphorien ne sera pas loin d'être à guichets fermés, pour ce premier rendez-vous de la saison sur le pré mosellan.

17 000 abonnés

Ce retour des Grenats en L1 s'est accompagné par une campagne d'abonnement record : 17 000 abonnés. Une première dans l'histoire du club à la Croix de Lorraine. Plusieurs secteurs du stade afficheront d'ailleurs complets tout au long de la saison : la Est Basse et la Ouest Médiane.

Le club à la Croix de Lorraine compte donc 7000 abonnés de plus que la saison dernière en L2 et 4500 de plus que son meilleur score en L1 (2014-2014 et 2019-2020). Bertrand Fenot est le directeur commercial du FC Metz. Il nous dresse un premier portrait robot de ces nouveaux abonnés : " ce sont des anciens abonnés qui ont décidé de revenir au stade, des supporters qui ont été conquis par l'incroyable fin de saison dernière en L2, et beaucoup d'enfants de moins de 12 ans, puisque nous avons plus que triplé ce type d'abonnements. Il y a aussi plus de Luxembourgeois que les saisons dernières !"

Sacraliser l'aire de jeu

Après plusieurs cas d'intrusions de supporters sur l'aire de jeu, dans plusieurs stades de L1 et de L2, la saison dernière - ce fut notamment le cas lors d'un Metz-Guingamp en septembre dernier - la LFP a demandé aux clubs professionnels de sensibiliser leurs supporters à ce phénomène. A Metz, selon la directrice générale du FC Metz, Hélène Schrub, " des messages seront notamment affichés sur les grands écrans du stade ".

Renforcer l'accueil du public à mobilité réduite

Le FC Metz souhaite aussi pérenniser l'accueil de ses supporters en situation de handicap. Un nouveau dispositif avait été lancé la saison dernière. Il est maintenu et renforcé pour ce retour en Ligue 1. L'audiodescription des matchs pour les personnes mal voyantes et aveugles se poursuit également depuis le haut de la tribune de presse en Sud.

D'autres nouveautés