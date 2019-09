FC Metz : le tout premier gradin de la nouvelle tribune Sud du stade St Symphorien a été posé

Metz, France

Tous les fidèles de St Symphorien et les habitués du canal de Jouy l'ont constaté : le chantier de la nouvelle tribune Sud, qui a débuté au printemps dernier, avance vite et bien. Ce mardi, les dirigeants du FC Metz et les constructeurs de cette nouvelle enceinte sportive ont procédé à l'installation du tout premier gradin. Un beau cadeau d'anniversaire pour le président du FC Metz, Bernard Serin qui fête aujourd'hui ses 69 ans.

L'un des premiers gradins de St Symphorien © Radio France - Thomas Jeangeorge

Un chantier titanesque

Actuellement, 63 ouvriers travaillent sur le chantier de la nouvelle tribune Sud. Trois équipes des entreprises Demathieu Bard et Constantini se succèdent sur l'ouvrage, entre 6 et 21 heures. Ces ouvriers ont procédé ce lundi à l'installation des tous premiers gradins, en section basse de la tribune. Ces pièces longues de 10 mètres, tout comme les crémaillères ont été fabriquées près de Reims et transportées par camions à Metz. Elles ont été installées sur la tribune, à l'aide d'une grue.

La nouvelle tribune Sud est plus large et plus haute que l'ancienne. Elle mesure 57 mètres de largeur et 30 mètres de hauteur. On y trouvera 8000 places. L'ancienne mesurait 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Elle comptait 4500 places.

La future entrée de la tribune Sud d'où sortiront les joueurs du FC Metz pour se rendre sur la pelouse © Radio France - Thomas Jeangeorge

Après la pose de ces gradins et la construction de la section haute de la tribune Sud, sera installée à partir de janvier prochain, la charpente métallique. Le gros oeuvre doit être terminé pour le début du printemps 2020. Commenceront ensuite les travaux intérieurs de cette nouvelle enceinte (électricité, plomberie, peinture)

La construction de cette nouvelle tribune Sud, du moins en ce qui concerne le gros oeuvre, va nécessiter 80 000 heures de travail. Plus de 12 000 mètres cube de béton vont être coulés. 25 000 mètres carré de planchers alvéolaires seront posés, ainsi que 3,8 km de gradins et crémaillères. Plus de 2000 camions vont se rendre à St Symphorien durant le chantier.