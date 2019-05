FC Metz : les conséquences (inattendues) d'un retour en Ligue 1

Metz, France

A partir du 9 août prochain, le FC Metz va retrouver les terrains de la Ligue 1. Ce sera la 61ème saison des grenats dans l'élite du foot français. Avec aussi son lot de conséquences inattendues ou pas.

Le FC Metz va découvrir la VAR

C'est le principal changement par rapport à la Ligue 2 : les coéquipiers de Renaud Cohade seront tributaires de la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage qui est en place en Ligue 1, depuis aôut dernier. On sait qu'il y a eu quelques couacs cette saison. Mais pour Philippe Gaillot, le directeur général adjoint du FC Metz, la vidéo est au final " une bonne chose ". Un arbitre lié au club à la Croix de Lorraine viendra d'ailleurs sensibiliser les joueurs du club à la Croix de Lorraine durant l'intersaison.

Un changement de calendrier

Avec la remontée en Ligue 1, c'est aussi la fin des matchs le lundi soir et le retour des matchs le dimanche. En L1, les équipes jouent aussi le samedi, à 17 et 20 heures. Une bonne nouvelle pour St Symphorien, dont la fréquentation avait baissé en Ligue 2, en raison notamment de nombreuses rencontres disputées le lundi soir à 20h45.

Des matchs en moins en Coupes

Ce n'est pas anodin non plus, mais avec le retour en Ligue 1, Le FC Metz sera exempt des 2 premiers tours de la Coupe de la Ligue. Et en Coupe de France, fini aussi les 7ème et 8ème tour habituellement réservés aux clubs de la Ligue 2. Les grenats feront leur entrée dans la compétition en 32ème de finale.