FC Metz : les coulisses radiophoniques de la Ligue 1, de la Meinau aux banderoles contre le PSG

Metz, France

Depuis le 11 août dernier Le FC Metz a donc retrouvé la Ligue 1. Pour tout savoir des coulisses de ces 4 premiers matchs de la saison, France Bleu Lorraine vous propose ses indiscrets et ses anecdotes.

J4, le vendredi 30 août, FC Metz 0 - 2 PSG : quand la chanteuse Angèle s'invite à St Symphorien

Pas de "MCN" sur le pré messin ! Mbappé et Cavani sont blessés et Neymar est mis hors course dans l'attente de son transfert qui finalement capotera. Sans ses stars, le PSG fait quand même la différence contre le promu messin. Une défaite pas très gaie ! Ce match s'est aussi joué en tribunes, avec ces 3 banderoles déployées par les ultras messins pour dénoncer l'attitude de la Ligue en pleine polémique sur l'homophobie dans les stades. La Génération Grenat s'est même inspiré d'une chanson d'Angèle pour faire passer son message. Le délégué n'a pas apprécié et a fait brièvement interrompre la rencontre. Après le match, dans le nouveau village sportif installé derrière la tribune Ouest, on a aussi assisté à la folie de nos confrères parisiens : lorsque le directeur sportif du PSG, Leonardo, est venu faire le point sur le dossier Neymar, la zone mixte n'a pas tenu longtemps. (TJ)

J3, le samedi 24 août, SCO Angers 3- 0 FC Metz : la poutre et le retour sur terre

Fort de son succès précédent à Monaco, le FC Metz se présente au Stade Raymond Kopa plein de confiance. Mais les Grenats passent à côté de leur match, encaissent un but au bout de 3 minutes et s'inclinent logiquement 3-0. Les messins n'étaient pourtant dépaysés dans un stade angevin, comme Saint Symphorien, amputé d'une tribune. En revanche, personne n'a pensé à démolir la fameuse poutre qui empêche votre commentateur de voir un quart de la pelouse...

Le Stade Raymond Kopa à Angers sans l'une de ses tribunes © Radio France - Clément Lhuiller

J2, le samedi 17 août, FC Metz 3 - 0 AS Monaco : comme un ouragan grenat

Premier match à St Symphorien sans sa tribune Sud. Les journalistes ont notamment dû déménager en face, tout en haut de la tribune Nord. Le point de vue change, mais il est très agréable, car les Grenats balayent le club de la Principauté, comme un ouragan. Un doublé d'Habib Diallo et un but de Renaud Cohade, à l'issue d'une séquence collective messine remarquable. C'est un beau stade même avec seulement 3 tribunes qui vibrent aux exploits de son équipe.(TJ)

J1, le dimanche 11 août, Racing Club de Strasbourg 1-1 FC Metz : chaude ambiance à la Meinau !

Rien de mieux qu'un derby de l'Est pour lancer cette nouvelle saison en Ligue 1. Les supporters du Racing sont remontés comme jamais avant de retrouver leur voisin et rival historique, le FC Metz. En descendant du bus grenat, le gardien Alexandre Oukidja, un ancien du RCSA, se fait conspuer et insulter. Un accueil glacial qui n'aura pas d'impact sur le portier algérien durant la rencontre. Au sein du parcage messin, la rencontre a également mal commencé. Quelques coups sont échangés entre supporters. Les stadiers et les forces de l'ordre sont obligés d'intervenir. En tribune de presse strasbourgeoise, cette première a réservé aussi son lot de désagréables surprises : les lignes " Numeris " de certains confrères, qui permettent d'assurer la retransmissions radios, ont été enlevées durant l'intersaison. On n'est pourtant en Ligue 1 ! Après ce premier point décroché par le promu messin, on a aussi assisté, après le match, à quelques belles scènes de franche camaraderie : l'ancien gardien japonais du FC Metz, au Racing depuis une saison, Eiji Kawashima, a salué l'ensemble de la délégation messine. S'il est de retour à St Symphorien, pour le match retour, ce samouraï ne sera pas sifflé. C'est une évidence ! (TJ)