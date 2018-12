FC Metz : les coulisses radiophoniques de la Ligue 2, épisode N°4

L'heure de la trêve hivernale est venue pour le FC Metz, leader incontestable et incontesté de la Ligue 2, à l'issue de l'année 2018.En attendant de retrouver nos grenats en janvier prochain, découvrez ici les coulisses et les inédits de nos journalistes lors des 4 dernières journées de championnat.

Metz, France

J18, Valenciennes FC 0-2 FC Metz, le lundi 17 décembre 2018 : un FC Metz qui a la frite et aux petits " Hognon ".

Pour ce dernier match de l'année, après le report du derby lorrain, le leader messin se déplace à Valenciennes sans coach Antonetti, retenue en Corse pour raisons personnelles. C'est un tandem qui assure l'intérim : le discret Jean-Marie de Zerbi et l'ancien nancéien, Vincent Hognon. C'est d'ailleurs ce dernier qui est désigné pour faire le boulot devant la presse, avant et après la rencontre. Ce match, justement, il est parfaitement maîtrisé et les grenats signent une 13ème victoire en championnat, grâce à l'inévitable Habib Diallo et le magicien grenat Farid Boulaya. Sur les réseaux sociaux, incroyable mais vrai, quelques supporters du FC Metz saluent le bon boulot de l'intérimaire, Vincent Hognon. Visiblement son étiquette d'ancien nancéien est déjà oublié. Ah j'allais oublier. Qui dit déplacement dans le Nord, dit frites d'avant-match. Or au stade du Hainaut, à Valenciennes, impossible pour la presse d'accéder à la Friterie. Mais un dirigeant du VAFC a fait preuve de compréhension et de générosité en nous ouvrant les portes de la grille. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une bonne frite à la sauce samouraï des nos amis ch'timis. (TJ)

#VAFCFCM 100% de victoires avec Hognon entraîneur — Nikola 🇱🇻🤖🤘 ZSK (@nikolazsk) December 17, 2018

J17, FC Metz 2-0 Red Star, le mardi 4 décembre 2018 : Habib voit double et Faruk voit rouge !

St Symphorien, un mardi soir à 21 heures, ne se mobilise guère pour ce duel des extrêmes en Ligue 2. Peu de monde pour cette rencontre entre le leader messin et le Red Star, bon dernier au classement. Une première période sans relief, mais après la pause, Habib Diallo réveille les rares courages présents ce soir là. La panthère du Lac Rose inscrit son 13ème et 14ème but en championnat. C'est une victoire méritée mais sans spectacle. En salle de presse, l'entraîneur du Red Star Faruk Hadzibegic s'installe devant les micros pour la traditionnelle conférence d'après-match. Notre confrère du Parisien est absent et les journalistes lorrains présents sont occupés à d'autres tâches. Les questions tardent à venir et Faruk s'impatiente et voit rouge : " C'est un manque de respect ". Finalement un confrère du Républicain Lorrain se dévoue. Ah parfois, il ne fait pas bon être lanterne rouge de la Ligue 2. (TJ)

#FCMRED Tribune sud quasi vide à une demi heure du coup d'envoi. Attractif les matchs de @DominosLigue2 à 21h ! pic.twitter.com/1zaClhzlQM — Thomas Jeangeorge ☨ (@TJeangeorge) December 4, 2018

J16 , Grenoble 1-1 FC Metz, le samedi 1er décembre : des gilets jaunes, la rechute d' Udol et un objet non identifié

Après avoir évité les barrages de l'acte 3 de la mobilisation des gilets jaunes, nous voici donc arriver au stade des Alpes, pour cette rencontre du haut de Tableau entre le leader messin et le surprenant promu grenoblois, alors 5ème au classement. Pour cette rencontre, le FC Metz a fait le choix du turn-over en décidant plusieurs changements dans son 11 de départ. Après 3 mois d'absence, Mathieu Udol est notamment de retour. Il assiste à l'ouverture du score de son coéquipier Opa Nguette mais quelques minutes plus tard, c'est une terrible rechute : le ligament de son genou cède à nouveau. Le jeune défenseur messin doit quitter le terrain. C'est la troisième fois de sa carrière qu'il subit cette blessure. Le reste de l'équipe semble refroidi par ce coup dur et le FC Metz se fait rattraper au score. C'est un nul équitable pour le FC Metz et un nouveau défi qui attend Matthieu Udol. Sur la route du retour, la poisse continue : Le véhicule de la radio heurte un objet non identifié sur la chaussée : plus d'embrayage et un dépannage sur l'autoroute. Ce sont les aléas d'un déplacement. (TJ)

Tellement triste pour Udol. C’est terrible.. #GF38FCM — Jordan Abecassis (@AbecassisJordan) December 1, 2018

J15, FC Metz 1-0 Gazélec Ajaccio, le lundi 26 novembre : Ah si Palmieri avait été là

Julian Palmieri n'est resté que quelques mois au FC Metz mais son franc-parler et ses interventions défensives resteront à jamais graver dans la mémoire des supporters grenats. Désormais "gazier ", le viril arrière droit a hélas manqué son retour à St Symphorien pour cause de longue suspension. C'est bien dommage car il aurait sans doute égayé une rencontre sans grand intérêt et sans spectacle mais heureusement remporté par le leader messin, grâce à l'inévitable Habib Diallo.