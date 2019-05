FC Metz : les coulisses radiophoniques de la Ligue 2, la longue mais réjouissante phase retour

Metz, France

J38 : FC Metz 1-0 Brest, le vendredi 17 mai : la fiesta des Grenats

Match de gala entre le champion messin et son dauphin brestois. Un petit but de Diallo pour finir la saison. Le trophée de champion de Ligue 2 qui fait le tour du stade St Symphorien et un feu d'artifice pour conclure. Une soirée festive qui scelle aussi le départ de certains historiques, à l'image de Jonathan Rivierez et de Ivan Balliu. C'est aussi la der des der de la vétuste tribune Sud qui abrite notamment l'espace réservé à la presse. La saison prochaine, en attendant une nouvelle construction, on commentera la Ligue 1 en Nord. Une page se tourne (TJ)

J37 : AS Nancy Lorraine 1-0 FC Metz, le vendredi 10 mai : merci pour le pâté lorrain

Soir de Derby Lorrain au Stade Marcel Picot ! L' ASNL a besoin d'une victoire pour se maintenir et va faire souffrir le champion messin. Une défaite plus tard, je ne retiendrai que le traditionnel pâté lorrain offert à la presse. Merci Nancy et bonne chance la saison prochaine en Ligue 2 (TJ)

J36 : FC Metz 3-0 Valenciennes, le vendredi 3 mai : les grenats aiment bien Béziers

Avec 3 buts en seule mi-temps, le leader messin fête comme il se doit sa remontée en Ligue 1 devant son public. Le match est presque terminé, quand à 700 km de là, Béziers ouvre la marque contre Brest. Ce petit but des sudistes est synonyme de titre pour le club à la Croix de Lorraine : Angban peut alors ambiancer tout le stade St Symphorien ! (TJ)

J35 : Red Star 1-2 FC Metz, le vendredi 26 avril : avec Canal Plus et la moustache

Deuxième chance pour les coéquipiers de Renaud Cohade de valider leur retour en Ligue 1. Les équipes de Canal Plus sont là pour réaliser un sujet. Contre la lanterne rouge, le match est plus serré que prévu et c'est finalement Opa Nguette qui libère tout un club à quelques instants de la fin du match. Après le coup de sifflet final, Bernard Serin, le président messin craint pour sa moustache qui avait été rasée en 2014, après la montée. Mais cette fois, il n'y a pas de coiffeur dans l'équipe, dit-il, visiblement soulagé. (TJ)

J34 : FC Metz 1-1 Grenoble, le mardi 23 avril : quand St Symphorien se frustre

Voilà une première occasion pour le leader messin d'officialiser sa remontée en Ligue 1. Mais le champagne va rester au frais. la faute aux coéquipiers de coach Hinschberger qui vont jouer un bien vilain tour aux Grenats. Une partie du public ne l'appréciera pas : ça siffle par endroit à St Symphorien.

Franchement les supporters messins devraient avoir honte de leur comportement envers nos joueurs ! Certes ils n’ont pas été brillants hier soir mais ils font une saison remarquable et ça faut pas l’oublier !#FcMetz#FCMGF38https://t.co/S7druHJ0Vs — Mathieu (@MathieuPi2003) April 24, 2019

J33, Gazélec Ajaccio 0-2 FC Metz, le vendredi 19 avril : mon tour des stades enfin accompli

Après 9 années au service du FC Metz, en Ligue 1, Ligue 2, National, Coupe de France et de la Ligue, j'arrive enfin au stade Ange Casanova, le seul que je n'avais pas encore visité. Quelle enceinte pittoresque, avec notamment cette absence de tribune, derrière l'un des deux buts, et à la place le toit d'une grande surface. Pour ce séjour sur l'île de Beauté, c'est une nouvelle victoire nette et sans bavure (TJ)

J32, FC Metz 2-1 Châteauroux, le vendredi 12 avril : Habib voit (toujours) double

Sand doute perturbés par l'absence de Thomas Jeangeorge aux commentaires (suspendu et parti se ressourcer dans les Vosges), les Grenats se font bousculer par la Berrichonne et s'en remettent une fois de plus à Habib Diallo qui marque ses 20 et 21e buts (quatrième doublé de la saison). C'est alors leur 12e match consécutif sans défaite. Costaud ! (CL)

J31, AJ Auxerre 0-0 FC Metz, le samedi 6 avril : la Ligue 2, c'est parfois nul

Parfois, il n'y a rien à dire sur un match ! C'était le cas de ce Auxerre-Metz ! Un non-match de football et en plus les temps ont changé à l'Abbé Deschamps : avec le départ de Guy Roux, le chablis a disparu de la buvette. Heureusement, les ultras messins ont fait le show dans le parcage visiteurs. (TJ)

Horda Frénétik on tour Auxerre ! (06/04/2019) #AJAFCMpic.twitter.com/3usCee1p9G — Ultras Made in 🇫🇷 (@UltrasMadeinFR) April 9, 2019

J30, FC Metz 2-1 FC Lorient, le dimanche 31 mars : le jour du seigneur

Un choc pour la Ligue 1 à St Symphorien ! Mais Georges, l'indispensable bénévole de la salle de presse n'est pas là. C'est donc la désorganisation : pas de bouteille d'eau, pas de tire-bouchon ! Heureusement, le leader messin fera le boulot sans le grand Georges ! La Ligue 1 se rapproche. (TJ)

J29, Niort 0-3 FC Metz, le vendredi 15 mars : et la passe décisive de Thibaut Vion

Le stade René Gaillard, c'est la Ligue 2 par excellence : une enceinte vieillissante et biscornue, un public plus spectateur que supporter mais un très bon accueil : la preuve, sur le 2ème but messin inscrit par Marvin Gakpa, c'est l'ancien grenat, Thibaut Vion qui donne la passe décisive. Quel altruisme ! (TJ)

On peut saluer la qualité de la remise de la tête de Vion.

Faut croire que le grenat doit lui manquer 😉#CNFCFCM — Anthotho79 (@AnthoBen79) March 15, 2019

J28, FC Metz 1-1 FC Sochaux Montbéliard, le lundi 11 mars : le lundi, c'est riquiqui

Le lundi en hiver, le leader grenat cale. Du beau jeu mais un cruel manque de réalisme : les 2 anciens finalistes de la Coupe de France 1988 se quittent main dans la main. (TJ)

J27, Le Havre 2-2 FC Metz, le lundi 4 mars : des mouettes et un Guépard

Arrivé très tôt au stade Océane, j'ai pu profiter du vol et du cri des mouettes normandes. Cet accueil animalier n'a en revanche pas souri aux Messins, menés 2 à 0, au bout d'une heure de jeu. Mais les Grenats, on le sait, ils ont de la ressource cette saison ! Grâce à Farid Boulaya et Opa Nguette, surnommé désormais le guépard de Mantes-La Jolie, le leader messin arrache le nul. Ouf ! (TJ)

J26, FC Metz 2-0 Paris FC, le vendredi 22 janvier : ouf, Wamangituka n'a pas marqué

C'est un nouveau choc de haut tableau à St Symphorien et le leader messin le gère plutôt bien en s'imposant grâce à un doublé de Habib Diallo. Bonne nouvelle pour le commentateur que je suis ! Je redoutais une réalisation des Parisiens Wamangituka et Namenjanahary. (TJ)

J25, FC Metz 1-0 Béziers, le lundi 18 février : un arbitre qui cartonne

L'homme du match n'est pas l'attaquant messin Ibrahima Niane, auteur de l'unique but de la rencontre, mais l'arbitre Bartolomeu Varela. Il multiplie les biscottes, jaunes et rouges. ou quand l'homme en noir fait son show ! (TJ)

Ce mec est un grand fou ! #FCMASBpic.twitter.com/QKdAdIQP3B — Un Mec Drôle (@BarcaClem) February 18, 2019

J24, RC Lens 0-0 FC Metz, samedi 9 février : heureusement, les frites étaient délicieuses

Dans ce choc entre anciens pensionnaires historiques de l'élite du foot français, pas de vainqueur. Un nul sans relief et sans spectacle, mais l'objectif de ce déplacement à Bollaert a été rempli : déguster avant le coup d'envoi une bonne barquette de frites à la sauce Picadilly. (TJ)

J23, FC Metz 1-1 Troyes, vendredi 1er février : le Grand Est est grenat et troyen

Après sa démonstration contre l' AS Nancy Lorraine, le leader messin est contrarié par Troyes. Après un but du géant zambien, Stoppila Sunzu, l' ESTAC égalise par Fortuné. C'est un nul qui contrecarre les plans de notre bon Grayou, qui avait des envies de nudité (TJ)

On a pas trouvé la solution ce soir, match nul face à l’@estac_officiel 😕 Du coup pas de vidéo de moi nu arpentant les rues troyennes 🤷🏼‍♂️ #FCMESTACpic.twitter.com/dFGaWK9Jyp — Grayou (@Grayou_officiel) February 1, 2019

J19, FC Metz 3-0 ASNL, mardi 29 janvier : la Lorraine est grenat

Pour ce match en retard de la 19ème journée, le malade nancéien est privé de ses recrues hivernales. Le leader grenat est sans pitié et s'impose largement 3 à 0, grâce notamment à un missile de la gâchette de M'Bour, Ibrahima Niane. Ce but est d'ailleurs survenu alors que les ultras de la Horda Frénétik chantaient leur tube anti-nancéien. (TJ)

Le « alors prends garde à toi » suivi du missile de Niane en lucarne est Magique ! 👏🏻😁 #FCMASNLhttps://t.co/1y0ZyGWY21 — Don Carlo ☨ (@CarloMacaroni) January 30, 2019

J22, AC Ajaccio 0-0 FC Metz, le vendredi 25 janvier : un hiver en Corse

Dans un non-match sans jeu et sans réussite pour nos Grenats, on se console en tournant la tête vers la droite, en tribune de presse, pour admirer avant que le soleil ne se couche la Méditerranée. On oublie la coupure de courant dans cette même tribune à quelques minutes à peine de la prise d'antenne (gros coup de chaud tout de même) et on se rappelle qu'on aurait très bien pu ne pas arriver au stade à temps, la faute à l'absence cruelle de taxis à la sortie de l'aéroport Napoléon Bonaparte. Bon, ce match a au moins le mérite de permettre à Grayou un tweet dont il a le secret. (CLR)

J21, FC Metz 1-2 Clermont Foot Auvergne, le vendredi 18 janvier : première défaite du tandem Hognon - De Zerbi

Vincent Hognon fait son baptême du feu à St Symphorien. Pour cette première dans le temple grenat, l'ancien Nancéien, propulsé sur le devant de la scène, après le retrait de coach Antonetti, voit son équipe s'incliner face à de redoutables Clermontois. C'est peut-être le contrecoup des fêtes de fin d'année, n'est ce pas Grayou ? (TJ)

J20, US Orléans 0-1 FC Metz, le vendredi 11 janvier : du brouillard, une chaise d'arbitre de tennis, et un petit tour du magicien grenat

Après sa qualification en Coupe de France à St Quentin, le FC Metz retrouve le championnat. Pour ce premier match de la phase retour, le leader grenat part dans le Loiret, mais sans Frédéric Antonetti, toujours retenu au chevet de sa femme. Le voyage messin commence mal : à cause du brouillard, l'avion du club à la Croix de Lorraine ne peut pas atterrir à Orléans, mais à Paris. Le trajet se finira en bus. Malgré ses péripéties, le FC Metz s'impose grâce à un but de son magicien grenat, Farid Boulaya. En dehors du terrain, le coach de l'USO, privé de banc, pour cause de suspension, se fait remarquer : pour suivre le match, il a déniché une chaise de juge-arbitre de tennis ! Une vue insolite de la victoire messine. (TJ)

#USOFCM Le coach de @US_Orleans Didier Olle-Nicole assiste au match sur une chaise de juge arbitre de tennis #Fbsport#FCMETZpic.twitter.com/BzapRxmw9p — Thomas Jeangeorge ☨ (@TJeangeorge) January 11, 2019

Pour redécouvrir les trois épisodes précédents des coulisses radiophoniques du FC Metz en Ligue 2 : 1 - 2 - 3 - 4