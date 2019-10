FC Metz : les coulisses radiophoniques de la saison des Grenats en Ligue 1, épisode N°2

Pas de match officiel du FC Metz, ce weekend, pour cause de mini-trêve internationale. On en profite pour découvrir les coulisses radio du parcours messin de Bordeaux à Brest, en passant Toulouse, Saint Etienne et Amiens !

Metz, France

Le samedi 5 octobre, 9e journée, Stade Brestois 2 -0 FC Metz : en Bretagne, çà ne gagne pas !

Brest, le plus long déplacement de l'année. Un peu de TGV, de l'avion, un hôtel à proximité de l'aéroport et enfin du taxi pour redécouvrir le vieillissant mais sympathique stade Francis Le Blé. Une enceinte qui ne va pas réussir au FC Metz mené rapidement au score et finalement battu 2 à 0 par le Stade Brestois. Après le match, Vincent Hognon hausse un peu le ton, tandis que Renaud Cohade, notre capitaine courage préfère s'entretenir avec un ancien messin, Nolan Roux, plutôt que de se rendre en zone mixte. Allez, place à la trêve internationale pour oublier cette dernière place au classement.

Le samedi 28 septembre, 8e journée, FC Metz 2-2 Toulouse : une fin de match spectaculaire et des ultras solidaires

Troisième match en une semaine, les organismes messins commencent à fatiguer et les petits bobos surviennent. Habib Diallo marque et se blesse. Opa Nguette court et se blesse aussi. En fin de match, sans jus, les Grenats encaissent un second but du Téfécé. Score final : 2 à 2. En tribune Est, on retient aussi l'amitié qui lie les ultras de la Horda à leurs homologues toulousains : cortège commun pour se rendre au stade et hommage partagé à Brice Taton, assassiné il y a 10 ans à Belgrade, par un hooligan serbe. Non, messieurs les bien pensant, les supporteurs de foot, ne sont pas tous bêtes et stupides.

Le mercredi 25 septembre, 7e journée, AS Saint Etienne 0-1 FC Metz : encore un coup de Diallo

Action, réaction : pour éviter une 5e défaite d'affilée en Ligue 1, Vincent Hognon change les habitudes tactiques de son équipe et ça marche : grâce à Habib Diallo, le FC Metz s'impose dans le Chaudron. Entré à la mi-temps, Renaud Cohade, l'ancien de l'ASSE, est activement recherché après la rencontre, par la presse stéphanoise et mosellane. Mais l'intéressé, profitant de sa fine connaissance de Geoffroy Guichard, a évité le passage en zone mixte. Mais c'est pour la bonne cause, il voulait rencontrer l'un des membres de sa famille. Et après une victoire, on peut tout pardonner à notre capitaine courage.

Le samedi 21 septembre, 6e journée, FC Metz 1-2 Amiens SC : Les slovènes à la fête dans la capitale mosellane

Depuis le début de la semaine, les Arènes de Metz accueillent le Moselle Open de Tennis. Le slovène Aljaz Bedene y réalise un splendide parcours et se hisse jusqu'en finale du tournoi messin. Au même moment, son compatriote Luka Elsner, débarque avec sa nouvelle équipe, l'Amiens SC. Deux erreurs défensives du FC Metz plus tard, les Grenats s'inclinent 2 buts à un. Deux " buts risibles " pour le coach Vincent Hognon. Heureusement, Jo-Wilfried Tsonga vengera le club à la Croix de Lorraine en battant en finale du Moselle Open le jeune Bedene.

Le samedi 14 septembre, 5e journée, Girondins de Bordeaux 2-0 FC Metz : des Grenats pas à l'heure et des supporteurs bordelais en avance pour l'apéro !

15 jours après la défaite contre le Paris St Germain, le FC Metz retrouve le championnat, par un déplacement chez les Girondins de Bordeaux. Bordeaux et son nouveau stade, le Matmut Atlantique construit pour l'Euro 2016. Une belle enceinte située loin du centre-ville mais desservi par le tramway. L'occasion de faire quelques rencontres cocasses. En route vers le stade, je croise quelques supporters bordelais déjà bien imbibés : à 17h45, ils ingurgitaient de la liqueur de menthe ! Alors je ne pense que les Messins en aient abusé avant le match, mais toujours est-il que le FC Metz rate totalement son entame de rencontre. Avec deux buts encaissés en moins de 10 minutes, l'affaire est vite pliée. Pour faire passer tout ça, votre serviteur aurait eu bien besoin d'un petit remontant .