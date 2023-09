FC Metz : les premiers mots de Christophe Hérelle et Oscar Estupiñan

Une trêve bienvenue. Durant cette semaine sans journée de Ligue 1, Oscar Estupiñan et Christophe Hérelle, recrutés lors de la dernière journée du mercato par le FC Metz , ont pu découvrir leur nouvel environnement, et prendre la mesure des attentes placés en eux.

ⓘ Publicité

Estupiñan, successeur désigné de Mikautadze

"Jouer avant-centre, c'est une pression, une responsabilité que j'avais déjà dans mes précédents clubs, répond l'attaquant, gaucher, de 26 ans. Ca va me pousser à faire plus d'efforts, pour aider le groupe et le staff. Et j'ai hâte." Pierre Dreossi, directeur de football du club, confirme que le Colombien, prêté avec option d'achat par Hull City, a un style bien différent de celui à qui il succède : "c'est un pur axial, un box player comme on les appelle, il est fort dans le jeu de tête, très athlétique."

Un joueur dominant dans les airs, un profil qui manquait dans le groupe messin avant son arrivée. Pour s'exprimer, il va devoir apprendre à découvrir ses ailiers, il se fond dans le groupe en parlant anglais et portugais, notamment avec Laszlo Bölöni, lui aussi passé par le Portugal dans sa carrière. Mardi, en amical contre Dudelange, il a marqué deux buts en dix minutes. Le premier d'une belle tête croisée (1-0, 6e), le second d'une reprise au premier poteau (3-0, 16e). Non qualifié contre le Stade de Reims , il devrait effectuer sa première samedi, à Lens.

Oscar Estupiñan est le troisième colombien de l'histoire à jouer au FC Metz après Tressor Moreno et l'inoubliable Faryd Mondragon © Radio France - Thomas Lavaud

Hérelle, plus qu'une doublure

Il arrive à un poste, défenseur central, où le FC Metz espérait un peu de stabilité. Mais Ismaël Traoré s'est blessé lors de la 3e journée à Clermont et Fali Candé devrait prochainement disputer la coupe d'Afrique des nations avec la Guinée-Bissau. Il y'a aussi Kévin N'Doram mais il enchaîne les titularisations à la récupération, quant à Aboubacar Lô et Sadibou Sané, ils sont en phase de découverte.

Christophe Hérelle devrait donc être plongé dans le grand bain rapidement. Il a déjà joué 45 minutes contre Reims, quasiment six mois après sa dernière rencontre jouée avec le Stade Brestois.

loading

Présent aux côtés des deux recrues, Pierre Dreossi a également évoqué la "rumeur" comme quoi le FC Metz aurait contacté Papu Gomez, champion du monde avec l'Argentine. Si le mercato est clôt en France, il peut encore concerner certains joueurs en manque de temps de jeu.

loading