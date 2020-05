FC Metz : les supporters de " Coeur Grenat " offrent des vestes au personnel soignant

Coeur Grenat, la structure qui fédère plusieurs associations de supporters du club à la Croix de Lorraine, a récolté plus de 24 000 euros de dons. Grâce à cet élan de solidarité, elle a notamment commandé des vestes au personnel des Urgences de Bel Air à Thionville.

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les groupes de supporters se sont mobilisés un peu partout en France pour récolter des dons en faveur du monde hospitalier. C'est notamment le cas à Metz, avec cette cagnotte lancée par la Horda Frénétik et une autre lancée par Coeur Grenat.

Cette structure officielle du FC Metz regroupe plus associations de fans du club à la Croix de Lorraine : la Génération Grenat, les Grenathions et Orne Grenat notamment. Grâce à son appel aux dons, elle a récolté plus de 24 000 euros.

Outre l'achat de matériel pour le bien être ses soignants de divers hôpitaux de Moselle, Coeur Grenat a décidé, en accord les concernés, d'acheter des vestes chaudes, qui seront bien utiles durant l'automne et l'hiver prochain.

180 d'entre elles ont été remises ce vendredi 22 mai au personnel soignant des urgences de Bel Air et de Mercy.

Les infirmières et les aides soignantes de Mercy avec leur nouvelle veste - Génération Grenat

Un EPHAD de Marly a reçu aussi ce cadeau.