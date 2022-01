FC Metz - OGC Nice : Lemina et Atal déjà dans le groupe

A peine rentrés de la CAN et déjà sur le pont en Ligue 1. Mario Lemina et Youcef Atal figurent dans le groupe élargi de 22 Aiglons dévoilé ce samedi par l'OGC Nice. Le Brésilien Danilo Barbosa, de retour d'un prêt au Brésil, est également présent pour ce déplacement à Metz dimanche.

Ils ne seront probablement pas titulaires à Saint-Symphorien. Mais Mario Lemina et Youcef Atal figurent bien dans le groupe rouge et noir qui se déplace en Moselle pour affronter le FC Metz dimanche (13h). Rentré vendredi soir à Nice après l'élimination de l'Algérie jeudi soir, Youcef Atal devait s'entretenir avec Christophe Galtier pour mesurer sa condition physique et son moral après la désillusion avec son pays. Le latéral droit a semble-t-il convaincu son coach de l'emmener.

Retour de Danilo Barbosa

Pour Mario Lemina c'est moins une surprise. Rentré dès jeudi de la CAN sans avoir disputé la moindre minute, en raison d'une infection à la Covid, le milieu gabonais s'était entraîné avec le groupe vendredi et Galtier avait annoncé sa présence dans le groupe à la presse. Le coach niçois peut également compter sur un joueur qu'il découvre depuis quelques jours. Rentré du Brésil après un prêt d'un an à Palmeiras, le milieu de formation va faire le nombre en défense. "J'ai besoin de quatre défenseurs centraux et après le départ de Robson Bambu je compte sur Danilo en défense. Il est partant pour cette deuxième partie de saison".

Kluivert suspendu

Parmi les joueurs retenus on note également le retour de Melvin Bard, absent depuis le début de l'année en raison d'une infection persistante à la Covid. Morgan Schneiderlin revient lui de suspension. Justin Kluivert purge quant à lui son match de suspension après une accumulation de cartons jaunes.

FC Metz - OGC Nice : avant-match dès 12h30 dimanche sur France Bleu Azur. Coup d'envoi 13h