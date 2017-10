FC Metz : Philippe Hinschberger se rapproche de la sortie

La nouvelle défaite du FC Metz (2-1) concédée à domicile face à Dijon samedi soir, devrait sceller le sort de son entraîneur. Philippe Hinschberger a rendez-vous dimanche après-midi avec le président Bernard Serin.

"J'ai rendez-vous demain (dimanche) à 14h30 avec Philippe Hinschberger pour faire le bilan". La déclaration de Bernard Serin, devant la presse, a été brève, laconique, mais elle laisse peu de doutes sur le sort qui sera réservé à l’entraîneur du FC Metz. Quelques secondes auparavant, il affirmait n'avoir "aucune information à donner sur sa situation personnelle." Avant l'entrevue avec son boss, Philippe Hinschberger doit diriger une séance entrainement dans la matinée. Peut-être sa dernière, après la nouvelle défaite des Grenats, à domicile face à Dijon (2-1). Un revers (le 9e en 10 rencontres de Ligue 1) qui enfonce un peu plus le FC Metz au classement et dans le doute.

Le président Bernard Serin en confèrence de presse après #FCMDFCOpic.twitter.com/OwKQTz5LQa — Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) October 21, 2017

Sous les yeux, notamment, de Luc Holtz, le sélectionneur du Luxembourg, dont le nom est évoqué en cas de limogeage de Philippe Hinschberger, ce match des mal classés (Metz, dernier avec 3 points / Dijon, 19e avec 6 points) avait débuté par une composition d'équipe messine surprise : un 4-4-2 inédit, avec Emmanuel Rivière et Nolan Roux en pointe. Le premier n'a pas beaucoup pesé, tandis que le second a entretenu l'espoir d'un meilleur résultat, en reprenant victorieusement de la tête un centre de Dossevi (44').

#FCMDFCO - L'égalisation de Nolan Roux juste avant la mi-temps : pic.twitter.com/gk4p0tpRQg — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) October 21, 2017

Le FC Metz égalisait juste avant la mi-temps, grâce au troisième but de la saison inscrit par Nolan Roux, et surtout la quatrième passe décisive délivrée par Mathieu Dossevi. Une réaction salvatrice après un début de match catastrophique. Les Messins, peu à l'aise dans leur nouvelle organisation tactique étaient complètement dominés par le DFCO. Et c'est très logiquement que le vétéran Cédric Varrault, pour son 300e match de Ligue 1, ouvrait le score de la tête, à la retombée d'un corner tiré par Xeka (10').

#FCMDFCO - L'ouverture du score de Varrault de la tête pour Dijon : pic.twitter.com/D435xxeFpp — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) October 21, 2017

Au retour des vestiaires, on espérait retrouver des Grenats ragaillardis par l'égalisation. C'était sans compter le poison dijonnais Saim Sliti, qui jetait à nouveau un coup de froid sur St Symphorien, en trompant Kawashima d'une frappe lointaine, après un joli passement de jambe (50').

Dans cette soirée, le FC Metz allait boire le calice jusqu'à la lie, avec l'expulsion de Fallou Diagne, coupable d'un geste d'humeur sur Jeannot (70'). Saint-Symphorien, résigné, commençait à se vider. Ceux qui restaient on réservé une bronca sévère aux joueurs au coup de sifflet final. Certains ont également laissé éclater leur colère à la sortie du stade. Le FC Metz est plus que jamais ce matin au bord du précipice.

Une trentaine de supporters du FC Metz rencontrent les dirigeants du club en ce moment à l’arrière du stade sous les yeux des CRS #FCMDFCOpic.twitter.com/D2I3UvgPoe — Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) October 21, 2017

Les déclarations

Philippe Hinschberger : "Je n'ai pas d'information de mon président. Ce n'est donc pas la peine de me poser de question sur ma situation, qui ne s'est pas arrangée avec cette neuvième défaite en dix matches. L'histoire se répète un peu de match en match. On rentre mal dans notre match sur la moitié de la première période. On égalise à la 44e. On s'est dit que les vents tournaient un peu et on se fait cueillir un peu bêtement comme habituellement. C'est dur parce qu'on a toujours le sentiment que quelque chose nous échappe. Pour l'instant, la remobilisation a existé chaque début de semaine".

Moussa Niakhaté : "Je souhaite le maintien du FC Metz avant tout, et je souhaite aussi le maintien du coach. Il est de tout cœur avec ce club, il donne tout et on bosse énormément durant la semaine. On est vraiment déçus et abattus, surtout pour nos supporters. On voulait bien débuter, mettre la pression dés le début du match. Mais les Dijonnais ont remporté les duels. Y a eu du mieux ensuite, on égalise juste avant la pause et on prend un but cinq minutes après..."

Les plus, les moins

France Bleu Lorraine a aimé

La prise de risque offensive au départ avec le 4-4-2.

La 4e passe décisive de Dossevi pour le 3e but de Roux.

Le virevoltant meneur dijonnais Naim Sliti qui a fait beaucoup de mal aux Messins.

