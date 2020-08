FC Metz : plus de 6500 réabonnements !

Si vous souhaitez applaudir les Grenats en Ligue 1, c'est le moment. Depuis lundi, la campagne d'abonnement " grand Public" au FC Metz a débuté. Quant aux 12 500 abonnés de la saison passée, leur campagne a débuté le 23 juillet dernier et il ont jusqu'à ce samedi inclus pour renouveler ou non leur bail.

Cette campagne 2020-2021 a commencé avec presque trois mois de retard, en raison du Covid-19 et du retard du chantier de la nouvelle tribune Sud, qui ne sera ouverte aux supporters qu'en janvier prochain.

La situation sanitaire, l'éventualité de possible huis clos en championnat et un stade, dont la rénovation, ne sera pas encore terminée, pour la reprise du championnat, vont-elles susciter de l'inquiétude et de la désaffection parmi le peuple grenat ? Le directeur commercial du FC Metz, Bertrand Fenot, espère que non et il a proposé des offres d'abonnement adaptés à la situation afin de rassurer les fans.

Bertrand Fenot, directeur commercial du FC Metz Copier

le tarif le moins cher, pour cette nouvelle campagne d'abonnement, c'est 95 euros, soit 5 euros le match !

Déjà 6500 réabonnements

Le club a ouvert à St Symphorien un point abonnement avec une dizaine de conseillers. Bernard, originaire du Pays Haut s'y est rendu ce mardi. Il est abonné depuis plus de 30 ans au FC Metz et il a décidé de changer de tribune. En janvier prochain, il chantera avec ces copains depuis la nouvelle tribune Sud.

Bernard, un supporter messin, qui va découvrir la nouvelle tribune Sud en janvier prochain Copier

La campagne d'abonnement " grand public "prendra fin à la mi-septembre. Un point abonnement est ouvert du lundi au vendredi à St Symphorien, de 13 à 18h30.

Premier match de la saison à domicile, le 30 août à 15h, contre Monaco, à suivre aussi sur France Bleu Lorraine