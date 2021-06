FC Metz : pour Amine Bassi, jouer en Ligue 1, " c'est un rêve de gosse "

La nouvelle recrue du club à la Croix de Lorraine a rencontré, ce vendredi 18 juin, la presse locale. Amine Bassi évoque son arrivée chez les Grenats et ses attentes pour la saison à venir.

Amine Bassi et le directeur général adjoint du FC Metz, Philippe Gaillot

" La Ligue 1, un rêve de gosse ! ". Ce sont les premiers mots cet après-midi d'Amine Bassi, le nouveau milieu de terrain du FC Metz. L'ancien joueur de l' ASNL s'est engagé début juin pour 4 saisons avec les Grenats. Arrivé libre, le Franco-marocain de 23 ans, reprendra le chemin de l'entraînement, avec ses nouveaux coéquipiers, le 28 juin prochain.

Il y a 2 ans, Amine Bassi avait déjà été approché par le voisin messin, mais l'affaire avait capoté au dernier moment. Alors, lorsque que les recruteurs grenats sont revenus à la charge ces dernières semaines, il n'a pas hésité une seconde.

Amine Bassi, sur son arrivée au FC Metz, après des contacts établis il y a 2 ans Copier

Pour son premier grand oral, l'ancien nancéien a soigné sa présentation, en portant notamment un t-shirt blanc avec une pointe de grenat. L'ancien chouchou du stade Marcel Picot a déjà tourné le dos à la Ligue 2 et a hâte de découvrir avec le FC Metz la Ligue 1, ses stars et ses plus beaux stades

Je suis de la région parisienne, alors jouer au Parc des Princes, c'est un rêve pour moi

Mais avant de croiser Neymar, M'Bappé , Amine Bassi va retrouver à Metz l'un de ses meilleurs amis, l'attaquant Vagner Dias, avec qui il formait un duo redoutable à l' ASNL.

On s'appelle souvent et sur le terrain, ça ressent et j'ai hâte de rejouer avec lui

Amine Bassi s'est aussi entretenu avec Fred Antonetti au téléphone. Le nouveau milieu de terrain messin espère qu'il va franchir un nouveau cap avec le technicien corse du club à la Croix de Lorraine.