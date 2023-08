FC Metz : pour réussir en Ligue 1, selon Alexandre Oukidja, il faudra que " le groupe tire dans le même sens "

C'est l'un des tauliers du vestiaire messin et il a été aussi l'un des artisans, la saison dernière, de la remontée en Ligue 1. Alexandre Oukidja qui entame, cet été, sa sixième saison, avec le FC Metz, évoque dans cet entretien, la fin de la préparation estival, son rôle dans le vestiaire et ses éventuels retrouvailles avec un certain Pierre Gaillouste, l'arbitre de l'électrique Guingamp-Metz en septembre dernier, qui l'avait expulsé !

France Bleu Lorraine : En juin dernier, lors du dernier match contre Bastia, vous avez été victime d'une entorse de l'épaule. Vous avez fêté la montée en Ligue 1, avec le bras en écharpe. Comment allez-vous, deux mois après ?

Alexandre Oukidja : Cela va beaucoup mieux ! Ma préparation a été freinée. J'au pu reprendre lors du stage à Vittel. Cela revient tout doucement et malgré quelques douleurs, de temps en temps, j'espère que ça se remettra vite ! Lors du premier match amical contre le Standard de Liège, c'était assez compliqué, car j'avais un peu d'appréhension notamment sur les corners. J'espère toutefois être à 100% pour le début du championnat, contre Rennes, mais après c'est le corps qui parle. Et puis à 35 ans, le corps réagit différemment qu'à 25 ans.

France Bleu Lorraine : Dans l'effectif actuel du FC Metz, il n'y a que trois trentenaires, Ismaël Traoré, Maxime Colin et vous. C'est assez rare à ce niveau !

Alexandre Oukidja : C'est vrai que j'ai connu des effectifs avec plus de trentenaires. Mais on sait qu'on a un groupe très jeune. On a sans doute l'équipe la plus jeune de Ligue 1, mais ce n'est pas un frein. Les jeunes qui arrivent ont de l'envie, ils sont dynamiques, après il faudra qu'ils se mettent au niveau de la Ligue 1. Mais j'espère aussi qu'ils nous apporteront de l'insouciance et leur grain de la folie.

France Bleu Lorraine : Et parmi tous ces jeunes, cela te plaît d'être un ancien et un cadre du vestiaire grenat ?

Alexandre Oukidja : ah non, pas du tout (rires) . Cela montre que je suis plus proche de la fin que du début. On sait qu'on est avec beaucoup de jeunes et ils sont à l'écoute. Mais après, malgré mes 35 ans, j'aime bien amuser et mettre l'ambiance dans le vestiaire. Et après quand il s'agit de travailler, de fixer des objectifs, je sais aussi choisir les mots pour convaincre les jeunes.

France Bleu Lorraine : Alors que la fin de l'avant-saison approche et que la Ligue 1 va bientôt débuter, comment sentez-vous le vestiaire grenat ?

Alexandre Oukidja : On a beaucoup bossé pendant cette préparation. La semaine dernière, j'ai senti que le groupe était un peu crevé ! Mais je sens qu'il y a maintenant une réelle attente de l'équipe qui veut bien débuter cette saison en Ligue 1. On sait que d'entrée on a un gros match à Rennes. On connaît nos qualités, on sait sur quoi on doit travailler et on sait aussi où on veut aller ! Si on veut faire une bonne saison, il faut que tout le groupe tire dans le même sens.

France Bleu Lorraine : Si vous êtes titularisé à Rennes, vous allez disputer votre centième match en Ligue 1. Qu'est ce que cela vous inspire ?

Alexandre Oukidja : C'est une petite fierté et cela montre ma régularité au haut niveau ces dernières saisons. Je ne veux pas m'arrêter là. Tant que j'aurai les jambes, je poursuivrai et après j'espère contribuer au maintien du FC Metz en Ligue 1, à la fin de cette saison.

France Bleu Lorraine : De retour en Ligue 1, vous allez sans doute recroiser l'arbitre Pierre Gaillouste qui vous avait injustement expulsé en septembre dernier contre Guingamp (3-6). Une appréhension particulière ?

Alexandre Oukidja : non pas du tout. Figurez-vous qu'on a joué ensemble, étant jeune, dans ma ville natale, à Nevers. Mais, ce qui s'est passé contre Guingamp, c'est l'effet d'un match. L'homme, il n'est pas comme ça, il est super sympa, mais ce soir-là, l'arbitre a fait des erreurs. C'est du passé, il faut aller de l'avant.

France Bleu Lorraine : Un mot sur le mercato estival, et le dossier chaud du moment, c'est celui de Georges Mikautadze. Est-ce que vous le sentez affecté par la situation ?

Alexandre Oukidja : il faut lui demander ! On sait qu'il existe une possibilité de transfert vers des clubs étrangers, mais je sais aussi qu'en restant à Metz, il pourrait faire une saison pleine en Ligue 1. Après les cartes sont aussi dans les mains des dirigeants messins, car son départ pourrait être aussi synonyme d'un gros chèque pour le club.

France Bleu Lorraine : Et pour vous, c'était une évidence de rester à Metz (Certains médias ont rapporté qu'il avait été courtisé par des clubs saoudiens) ?

Alexandre Oukidja : J'ai 35 ans et je me sens bien à Metz. Je viens d'entamer ma sixième saison en Lorraine et ici, c'est un peu comme une seconde famille. Je n'avais envie de bouleverser mon équilibre et celui de ma famille qui se sent bien en Moselle. Alors, pourquoi partir ?

France Bleu Lorraine : Durant cette intersaison, vous avez aussi annoncé votre retraite internationale. Vous ne porterez plus le maillot de la sélection algérienne, avec qui vous avez notamment remporté la CAN. Pourquoi dire stop ?

Alexandre Oukidja : Je sentais que physiquement je n'arrivais plus à faire les deux (FC Metz et Algérie). Les voyages sur le continent africain sont éprouvant et j'avais peur d'une grosse blessure. Donc j'ai voulu me concentrer sur le FC Metz et sur mes deux dernières années de contrat.