FC Metz : prêté à Orléans, Vincent Thill poursuit son apprentissage du haut niveau

Metz, France

Voilà plus d'un an que la pépite luxembourgeoise du FC Metz a quitté la Lorraine pour gagner du temps de jeu et s'aguerrir aux exigences du haut niveau. Après Pau en National, la saison passée, Vincent Thill a posé ses crampons dans le Loiret, à l'US Orléans qui évolue en Ligue 2. Après un mois de juillet et mois d'août bien bien chargés, on a voulu savoir comme le milieu de terrain de 19 ans avait digéré ce changement de division.

Pas encore de but ni de passe décisive

Avec l'USO, Vincent Thill a déjà disputé, toutes compétitions confondues, 7 rencontres ( Cinq titularisations et deux entrées en jeu). Pour le moment, ses statistiques restent vierges : pas de but inscrit, ni de passe décisive délivrée. La saison passée en National, avec Pau, le Luxembourgeois avait trouvé le chemin des filets adverses à 10 reprises. Et il avait offert 3 passes décisives à ses coéquipiers béarnais. Le jeune milieu de terrain avait d'ailleurs été sacré révélation du championnat.

Le coup d’œil de France Bleu Orléans

Notre confrère de France Bleu Orléans, Johan Gand a suivi depuis juillet dernier toutes les rencontres de l'USO en Ligue 2 et en Coupe de la Ligue. Pour lui, le meilleur match de Vincent Thill, " c'était tout simplement le dernier, contre Niort " . Aligné dans le couloir droit, le milieu de terrain gaucher s'est procuré deux belles occasions. Pour cet expert de l'USO, le joueur prêté par le FC Metz doit encore s'adapter aux exigences de la Ligue 2.

Il a un peu mal à se faire au rythme de la Ligue 2. Il a de la technique et du ballon. Mais il a du mal avec le côté physique de ce championnat.

Après 6 journées de Ligue 2, l' US Orléans est dix-huitième au classement, avec seulement deux points au compteur.

Vincent Thill vient de rejoindre la sélection du Grand Duché. Ce jeudi, le Luxembourg affrontera en amical l'Irlande du Nord, puis accueillera la Serbie, le 10 septembre, la Serbie, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020.

Vincent Thill est contractuellement lié au FC Metz jusqu'en 2021.