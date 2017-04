FC METZ-PSG : "à deux centimètres près on gagnait" (P.Hinschberger)

A deux centimètres près, le FC Metz pouvait battre le grand PSG. Scénario palpitant ce mardi soir à Saint-Symphorien dans ce match en retard de la 31e journée de Ligue 1 de football. Le champion en titre a fini par s’imposer 3-2 après avoir tremblé. Le match est à revivre ici.

Le FC Metz a frôlé l’exploit, le PSG a frôlé lui la catastrophe. Il s’impose trois buts à deux et recolle ainsi à Monaco en tête de la Ligue 1. Mais, ce n’était pas gagné d’avance, car après avoir mené 2-0 (E.Cavani 33e minute et B.Matuidi à la 36e), le FC Metz a fait trembler le champion de France en titre en revenant à 2-2 grâce à un splendide coup franc de Yann Jouffre et un but de Cheick Diabaté, magnifiquement servi par Ismaïla Sarr qui venait de dribbler trois Parisiens.

Foudroyés par le doublé de Blaise Matuidi

Dans le temps additionnel, un autre coup franc de Yann Jouffre s'est écrasé sur la barre transversale, ils sont là les deux centimètres manquants. Dans la foulée, le PSG a fait craquer la défense messine grâce à un doublé de Blaise Matuidi. Ce but encaissé à quelques secondes du coup de sifflet final a foudroyé les Messins, plusieurs sont même restés à terre comme si le ciel leur était tombé sur la tête.

Pourvu qu'on ne le regrette pas à la fin - P.Hinschberger

L’entraineur messin Philippe Hinschberger estime "qu'autant en première période, on méritait de perdre, autant en seconde on méritait de gagner. Cela fait encore trois buts encaissés. Ça commence à peser très, très lourd. Pourvu qu'on ne le regrette pas à la fin".

Le FC Metz reste 15e de la Ligue 1 à cinq points du barragiste Lorient (18e), qui sera justement son adversaire ce samedi. Un duel important pour le maintien. Rendez-vous samedi dès 19h30 sur France Bleu Lorraine pour vivre ce Lorient-Metz.

Le PSG, de son côté, a désormais le même nombre de points (77) que Monaco mais une moins bonne différence de buts (46 contre 63) et Monaco a encore un match en retard.