FC Metz : Quand Karim Benzema, le Ballon d'Or 2022, a ébloui de son talent le stade St Symphorien

Karim Benzema, Ballon d'Or 2022 ! L'attaquant du Real Madrid et des Bleus, a été sacré ce lundi à Paris. L'ancien joueur de l' OL devance le joueur de Liverpool et ancien Grenat, Sadio Mané et le belge Kévin De Bruyne.

Lorsqu'il évoluait à Lyon, Karim Benzema a souvent martyrisé le FC Metz. Lors de son premier match chez les pros, le 15 janvier 2005 , à Gerland, Karim Benzema a délivré une passée décisive, seulement une minute après son entrée en jeu.

Deux ans et demi plus tard, le 15 septembre 2007 , à l'occasion d'un match de Ligue 1, l' OL s'impose à St Symphorien, 5 buts à un, grâce notamment à un triplé de Karim Benzema, inscrit en seulement 30 minutes.

Une prestation XXL que n'a pas oublié, l'ancien Grenat, Laurent Agouazzi , titulaire ce soir-là.

Le 15 avril 2008 , en quart de finale de la Coupe de France, l'OL s'impose encore face au FC Metz, grâce à un nouveau but de Karim Benzema. L'ancien milieu de terrain grenat, Laurent Agouazzi, qui travaille aujourd'hui au centre de formation messin, se souvient d'un attaquant déjà très talentueux à l'époque.

Pour Laurent Agouazzi, Karim Benzema mérite amplement ce Ballon d'Or !

Autre petite anecdote messine concernant le nouveau Ballon d'Or : le 12 septembre 2010, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2012, la France s'est imposé, 2 à 0, à St Symphorien, contre le Luxembourg, avec notamment un but en bleu de Karim Benzema .