FC Metz : quelle équipe en Ligue 1, la saison prochaine ?

A trois semaines de la reprise de l'entraînement et à quelques jours de l'ouverture officielle du mercato estival, on fait le point sur les premiers mouvements au sein de l'effectif du club à la Croix de Lorraine.

Fred Antonetti et Philippe Gaillot, les hommes du recrutement messin

Depuis le 23 mai dernier, les joueurs du FC Metz, qui repartiront la saison prochaine en Ligue 1, sont en vacances. Mais pas les recruteurs et les dirigeants du club à la Croix de Lorraine qui préparent le prochain mercato estival, dont l'ouverture officielle est programmée, ce mercredi 9 juin. D'ores et déjà, des départs sont actés. On fait le point.

Fin de contrat

L'avant-centre, prêté par Toulouse (L2), Aron Leya Iseka, n'est pas conservé. Son option d'achat n'a pas été levé par les dirigeants messins.

L'attaquant Milan Robin et le défenseur Vincent Peugnet, qui n'ont jamais été utilisés en Ligue 1, sont arrivés au terme de leur contrats pros. Les deux pensionnaires du centre formation grenat ont signé pour le même club, Cholet, qui évolue en National 1.

Fin de parcours aussi pour Nicolas Basin, même si ce dernier a arrêté sa carrière à la suite d'une grave blessure. Il a d'ailleurs entamé un cursus universitaire pour devenir médecin.

Enfin, le jeune ghanéen, Ernest Bohaene, qui avait joué quelques minutes à Amiens, en Coupe de France, arrive aussi en fin de contrat avec le FC Metz.

Ils vont rester à Seraing

La saison passée, sept joueurs du FC Metz ont été prêtés à Seraing, en Belgique et ils ont donc participé à l'incroyable montée en D1 Belge. Quatre d'entre eux ne rentreront pas en Lorraine et découvriront donc l'élite du foot belge : le gardien Guillaume Dietsch qui a d'ailleurs prolongé son contrat jusqu'en 20203, les milieux de terrain Ablie Jallow et Sami Lahssaini, ainsi que le défenseur Rayan Djédjé.

Ils veulent partir

Très en vue la saison dernière, le milieu de terrain, Farid Boulaya n'a pas souhaité prolonger son contrat avec le FC Metz. Le milieu de terrain algérien est encore lié aux Grenats jusqu'en juin 2022. Il vient aussi de changer d'agents. Et lors d'un entretien à l'Equipe, le magicien grenat a clairement fait savoir qu'il voulait évoluer à un autre niveau, voir même à l'étranger.

Lui-aussi a affolé les compteurs, la saison dernière. Le latéral droit des Grenats, Fabien Centonze, pourrait aussi se laisser tenter par un possible départ.

Les retours de prêt

Il s'est révélé en Belgique. L'ancien meilleur buteur de Seraing, Georges Mikautadze, va rentrer au bercail. Le contrat de l'attaquant géorgien du FC Metz a d'ailleurs été prolongé de deux ans. Il est désormais lié aux Grenats jusqu'en juin 2025.

Aboubacar Lô, Yann Godart et Amadou Dia N'Dia, prêtés à Seraing, vont aussi revenir à la maison, mais de nouveaux prêts seraient à l'étude, les concernant.

Et n'oublions pas le petit milieu de terrain, Cheick Sabaly, prêté à Pau (L2), la saison passée. Lui-aussi devrait réintégrer l'effectif pro du FC Metz.

Bassi, la première recrue officielle du FC Metz

En fin de contrat avec l' ASNL, le meneur de jeu, Amine Bassi, s'est engagé avec le voisin messin, pour 4 saisons. C'est le premier renfort estival du club à la Croix de Lorraine.

Le jeune attaquant du Puy, Lenny Rose, qui s'était entraîné avec le FC Metz, peu de temps avant la fin de la dernière saison, pourrait aussi s'engager avec les Grenats, mais rien n'a été encore officialisé.

C'est en revanche fait pour le jeune défenseur William Mikelbrencis. Formé à Metz, il a signé son premier contrat pro. Il s'est engagé pour trois saisons.

Le point sur l'effectif professionnel du FC Metz pour la saison 2021-22 de Ligue 1

Gardiens : Oukidja, Caillard et Ba

: Oukidja, Caillard et Ba Défenseurs : Centonze, Udol, Delaine, Mikelbrencis, Lacroix, Boye, Bronn, Kouyaté, Fofana, Cabit, Lô

: Centonze, Udol, Delaine, Mikelbrencis, Lacroix, Boye, Bronn, Kouyaté, Fofana, Cabit, Lô Milieux de terrain : Maïga, Angban, Maziz, N'Doram, Sabaly, Boulaya, Sarr, Bassi, Tchimbembé, Pajot, Traoré

: Maïga, Angban, Maziz, N'Doram, Sabaly, Boulaya, Sarr, Bassi, Tchimbembé, Pajot, Traoré Attaquants : Ambrose, Yade, Vagner, Gueye, Nguette, Mikautadze, Niane, Dia N'Diaye

Les Joueurs du FC Metz reprendront le chemin de l'entraînement le 28 juin prochain