La saison 2019/2020 de foot est donc terminée. Le FC Metz, qui va repartir pour un nouveau bail d'un an en Ligue 1, va aussi prochainement récupérer tous ces joueurs qui avaient été prêtés. D'autres grenats arrivent à la fin de leur contrat. Revue d'effectif.

FC Metz : qui part, qui revient ? On fait le point sur l'effectif.

Philippe Gaillot, le directeur général adjoint en charge de la politique sportive, Frédéric Antonetti, le manager général, Vincent Hognon, le coach principal, ont déjà du pain sur la planche, malgré la fin officielle de la saison et l'annonce du maintien du FC Metz en Ligue 1. Pour eux, c'est l'heure d'une large revue d'effectif , avec ceux qui vont revenir de prêts, ceux qui sont en fin de contrat, et ceux dont l'option d'achat va être levée. On fait le point.

Les retours de prêt

Vincent Thill (US Orléans, L2)

Ablie Jallow (AC Ajaccio, L2)

Cheikh Sabaly (Pau, National)

Gauthier Hein (Valenciennes FC, L2)

Amadou Dia N'Diaye (FC Sochaux, L2)

Youssef Maziz (Le Mans, L2)

Raouf Mroivili (Seraing, Belgique)

Leverthon Pierre (Dunkerque, National)

Laurent Jans (Paderborn, Allemagne)

Vincent Peugnet (Jeunesse d' Esch, Luxembourg)

Geronimo Poblete (San Lorenzo, Argentine)

Adama Traoré (Arabie Saoudite)

Les joueurs en fin de contrat en juin prochain

Renaud Cohade

John Boye

Leverthon Pierre

Quelques contrats particuliers et un avenir " incertain "

Le gardien Paul Delecroix et le milieu de terrain Raouf Mroivili sont en fin de contrat en juin prochain. Mais il existe des clauses particulières dans leur contrat. Pour le premier, une saison optionnelle et pour le second deux années supplémentaires.

Ils vont normalement s'engager

Thierry Ambrose, prêté par Manchester City avec une option d'achat obligatoire en juin prochain.

Vincent Pajot, prêté par Angers (Ligue 1), avec une option d'achat en cas de maintien.

Que vont devenir les deux joueurs prêtés par l' AS Monaco ?

Adama Noss Traoré et Kévin N'Doram ont quitté l'été dernier le rocher monégasque pour les rives de la Moselle. Le premier s'est montré en évidence jusqu'à une vilaine blessure début janvier. Le second a haussé le niveau de son jeu après la trêve hivernale. Le président du FC Metz, Bernard Serin, a indiqué sur France Bleu Lorraine, qu'il aimerait conserver le milieu de terrain défensif pour la prochaine saison.

à lire aussi Coronavirus : le président du FC Metz préfère reprendre la L1 en septembre avec du public plutôt que fin août

Les joueurs encore sous contrat après le 30 juin prochain

Gardien : Oukidja (2021), Dietsch (2021)

: Oukidja (2021), Dietsch (2021) Défenseur : Udol (2022), Centonze (2024), Delaine (2022), Bronn (2024), Fofana (2022), Cabit (2022), Lacroix (2023), Lô (2024), Jans (2021), Peugnet (2021).

: Udol (2022), Centonze (2024), Delaine (2022), Bronn (2024), Fofana (2022), Cabit (2022), Lacroix (2023), Lô (2024), Jans (2021), Peugnet (2021). Milieu de terrain : Maïga (2022), Boulaya (2022), Gakpa (2023), Angban (2023), Boubacar Traoré (2024), Lahssaini (2022), Hein (2021), Thill (2021), Maziz (2021), Jallow (2022), Sabaly (2022), Poblete (2021).

: Maïga (2022), Boulaya (2022), Gakpa (2023), Angban (2023), Boubacar Traoré (2024), Lahssaini (2022), Hein (2021), Thill (2021), Maziz (2021), Jallow (2022), Sabaly (2022), Poblete (2021). Attaquant : Diallo (2022), Niane (2022), Nguette (2022), Mikautadze (2023), Ndiaga Yade (2024, Adama Traoré (2022), Amadou Dia Ndiaye (2022).

En italique, les joueurs prêtés par le FC Metz, lors de la saison 2019/20

Le calendrier du mercato estival 2020 n'est pas encore connu. Le conseil d'administration de la LFP doit se prononcer prochainement.