FC Metz : qui pour succéder à Phillipe Hinschberger ?

Depuis le limogeage de coach Hinschberger, et la nomination de José Pinot pour assurer l'intérim, les dirigeants du FC Metz chercher un nouvel entraîneur. Plusieurs noms circulent.

Qui sera le prochain entraîneur du FC Metz ? Les dirigeants messins planchent sur le dossier depuis dimanche dernier et le limogeage de Coach Hinschberger. Et plusieurs noms circulent bien entendu : celui de Frédéric Hantz, l'ancien coach de Bastia et de Montpellier, qui se trouve actuellement en vacances à l'île Maurice. Contacté par le Républicain Lorrain , il a démenti tout contact mais s'est dit prêt à s’assoir à une table pour discuter.

Présent samedi soir à St Symphorien, le sélectionneur du Luxembourg, Luc Holtz, est également pressenti. Selon la presse du Grand duché, Il aurait été reçu hier par les dirigeants messins.

Certains coachs, actuellement sans club, ont aussi fait acte de candidature. C'est le cas de l'ancien sélectionneur des espoirs tricolores, Ludovic Batelli. Joint par France Bleu Lorraine, il a expliqué hier " qu'un club de Ligue 1 ça ne se refuse pas ; surtout le FC Metz avec son histoire ".

Le président Bernard Serin et son N°3 Philippe Gaillot prennent en tout cas, comme à chaque fois, leur temps, pour choisir le candidat idéal.