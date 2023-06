FC Metz : revivez les buts grenats les plus importants de la deuxième partie de saison

Cette saison 2023-2023 restera dans les annales du FC Metz. Grâce à une incroyable remontada, une série de 25 matchs sans la moindre défaite, le club à la Croix de Lorraine a su se hisser à la deuxième place du classement synonyme de remontée en Ligue 1.

Même si rien n'est encore officiel, à cause du match arrêté entre Bordeaux et Rodez, France Bleu Lorraine vous propose une sélection des meilleurs moments des soirées sport de l'année 2023. Aux commentaires, Thomas Jeangeorge, Thomas Lavaud et notre consultant Gaby Dalvit.

Le 2 juin, FC Metz 3-2 Bastia : un bonheur en Grenat

loading

Le 26 mai, Sochaux 0-1 FC Metz : et Sabaly surgit

loading

Le 22 avril, St Etienne 1-3 FC Metz : une première période de rêve à Geoffroy Guichard

loading

Le 15 avril, FC Metz 3-0 Bordeaux : un grand cru grenat

loading

Le 6 février, Amiens 0-2 FC Metz : Le Graoully a éteint la Licorne

loading

Cette saison, France Bleu Lorraine vous a fait vivre en direct et en intégralité, l'intégralité des 38 matchs du FC Metz en Ligue 2, ainsi que trois rencontres de Coupe de France.