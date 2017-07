FC Metz : Sarr et Diabaté porteront-ils le nouveau maillot du club à la Croix de Lorraine ?

Alors que le FC Metz a présenté, ce jeudi 6 juillet, le nouveau maillot pour la saison 2017-2018, le président du club à la Croix de Lorraine a fait le point sur 2 dossiers chauds du mercato estival : le retour de Cheick Diabaté et la situation d' Ismaïla Sarr.

Nouvelle saison, nouveau maillot. Ce jeudi 6 juillet, le FC Metz a présenté ses nouveaux maillots. L' équipementier ne change pas, mais l'apparence si. Du Grenat et une légère pointe de violet pour les rencontres à domicile. Du blanc et du gris pour les matchs à l'extérieur. Et du noir, en guise de 3ème maillot. Le graoully et la célèbre croix de Lorraine sont toujours là. Ces maillots sont déjà disponibles dans la boutique.

Sarr et Diabaté enfileront-ils ces nouveaux maillots en Ligue 1

Un mois après l'ouverture du mercato estival et alors que le FC Metz compte déjà 5 nouvelles recrues ( Niane, Efouba, Niakhaté, Poblete et Beunardeau ), le président Bernard Serin a fait le point sur deux dossiers chauds. Le premier concerne Cheick Diabaté. L' attaquant malien avait été prêté en janvier dernier au club à la Croix de Lorraine et il avait réalisé une seconde partie de saison remarquable. Le FC Metz aimerait son retour en Lorraine, mais les négociations avec le club turc d'Osmanlispor sont très difficiles et pour l'heure, le patron grenat, estime que ce dossier est très incertain.

Quant à Ismaïla Sarr, la pépite sénégalaise du FC Metz, Bernard Serin confirme qu'il a déjà reçu plusieurs offres, mais il les a toutes refusées, car elles sont insuffisantes financièrement.